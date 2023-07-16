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王毅籲警惕：域外國家藉南海挑事 別再派艦機耀武揚威

中國新聞組／北京16日電
中央外辦主任王毅（右）會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。（取材自觀察者網）
中央外辦主任王毅（右）會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。（取材自觀察者網）

中共中央外辦主任王毅日前在印尼出席東亞合作系列外長會時，呼籲東盟（東協）地區國家警惕事關本地區和平安全的三個消極動向：警惕「印太戰略」加快向本地區滲透，衝擊東盟中心地位；警惕北約試圖插足本地區，引入冷戰思維和陣營對抗；警惕域外大國藉南海問題介入地區事務，挑撥破壞地區國家之間的團結協作。

本報系聯合報報導，根據中國外交部昨日發布的新聞稿，王毅14日在雅加達出席相關會議時，還就南海問題闡明中國的原則立場。他表示，南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，沒有任何一艘商船抱怨在航經該海域時遇到干擾阻礙，「個別國家沒有必要再作無謂的擔憂」。

王毅並提出，希望域外國家不要再派那麼多先進艦機來這裡耀武揚威，不要挑動和利用地區國家之間的分歧來達到自己的地緣政治私利。「中國和東盟不需要教師爺，我們完全有信心、有智慧、有能力通過共同努力，處理好南海問題」。

在與印度外長蘇傑生會面時，王毅表示，作為全球前兩大發展中國家和永遠的鄰居，中印共同利益顯然大於分歧，雙方應把精力和資源聚焦於各自發展、民生改善和加快振興，不讓具體問題定義整體關係。

觀察者網報導，據中國外交部網站消息，王毅14日在雅加達應約會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。

王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，都主張多邊主義，都支持世界多極化和國際關係民主化，都支持以聯合國為核心的國際體系。歐方應進一步明確雙方戰略夥伴關係定位，推動中歐關係在現有基礎上向前走，不能搖擺不定，更不能鼓勵開倒車的言行。

王毅 歐盟 北約

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