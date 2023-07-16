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中俄日本海聯演護戰略通道 專家：極強針對性和實戰性

中國新聞組／北京16日電
參加「北部·聯合-2023」演習的中方海上編隊，15日從山東青島某軍港解纜起航，前往預定演習海域。（取材自環球網）
參加「北部·聯合-2023」演習的中方海上編隊，15日從山東青島某軍港解纜起航，前往預定演習海域。（取材自環球網）

中俄持續強化雙邊軍事合作。中國國防部昨日宣布，俄羅斯軍隊將於近日派出海空力量參加解放軍日本海中部組織的「北部·聯合-2023」演習，此次演習課題為「維護海上戰略通道安全」。中國軍事專家指出，此次中俄軍演選在日本海中部進行，「有極強的針對性和實戰性」。

本報系聯合報引述央視軍事頻道報導，「北部·聯合-2023」演習的中方海上編隊，已於15日上午從青島某軍港解纜啟航，奔赴預定海域遂行演習任務。

解放軍此次參演的海上編隊由導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成，並攜帶艦載直升機四架。

環球時報指出，此次「北部·聯合-2023」演習由解放軍北部戰區組織，之前「西部·聯合-2021」參演的解放軍兵力則由西部戰區組成。軍事專家預期，未來可能出現解放軍五大戰區輪流組織年度戰略演習，演習主題各有側重，以進一步提升解放軍實戰能力。

今年由北部戰區組織的「北部·聯合-2023」演習選在日本海中部進行。環球網指出，日本海中部為公海海域，各國依據國際法可在公海海域開展軍事演訓行動。

中國軍事專家宋忠平表示，日本海是中俄重要的戰略通道，位於日本海的宮古海峽、對馬海峽、津輕海峽三個海峽都事關中俄的國家戰略安全，尤其是一些居心叵測的勢力想要在該海域興風作浪的話，對中俄會造成重大安全威脅。

宋忠平說，此次中俄演習課題為「維護海上戰略通道安全」，選在日本海舉行，有極強的針對性和實戰性。他認為，這次演習可進一步提高中俄兩國實際維護海上戰略通道的能力，確保在未來局勢不穩的狀態下，甚至爆發衝突的狀態下維護兩國的國家安全。

參加「北部·聯合-2023」演習的中方海上編隊，15日從山東青島某軍港解纜起航，...
參加「北部·聯合-2023」演習的中方海上編隊，15日從山東青島某軍港解纜起航，前往預定演習海域。（取材自環球網）

日本 解放軍 國防部

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