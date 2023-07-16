解放軍轟6K空射長劍20導彈畫面首曝光 戰時可威脅關島

解放軍轟6K發射長劍20導彈畫面首度曝光，戰時可威脅關島。（央視截圖）

解放軍 轟6K轟炸機發射鷹擊12和長劍20導彈的畫面，近日透過央視首次曝光。據悉，兩種導彈都是轟6轟炸機的專屬武器，其中長劍20空射型巡航導彈在戰時足以對關島目標構成威脅。

香港 01報導，根據公開資料顯示，長劍20空射巡航導彈是目前解放軍唯一公開的空射巡航導彈系統，是陸基長劍10的空射版本。於1990年代研製的長劍10於2009年國慶閱兵首次公開亮相，其彈長8.3米，彈徑680毫米，質量2.5噸，戰鬥部500公斤，體積和重量超越美軍戰斧導彈。其巡航速度0.85馬赫，有效射程超過1500公里，具備對敵重要目標實施遠程打擊的能力。

長劍10目前衍生出陸基、艦載、空射和潛射等多個版本，在轟6K轟炸機掛載導彈型號為K/AKD-20，即長劍20，其射程進一步提升至2500公里以上。解放軍還以長劍20為基礎發展出空射遠程反艦導彈鷹擊100。

解放軍轟6K發射長劍20導彈畫面首度曝光，戰時可威脅關島。（央視截圖）

作為中國最先進的遠程轟炸機，目前轟6K可攜帶6枚長劍20空射巡航導彈，打擊距離達6000公里。此前，日本 防衛省統合幕僚監部公開了轟6K轟炸機巡航大東島附近空域的相關軌跡，在大東島附近空域的轟6K轟炸機若是發射長劍20空射型巡航導彈，足以對關島目標構成威脅。

網易號「三叔的裝備空間」稱，一般認為轟6屬於中程轟炸機，還是蘇聯1950年代初產品改良而來，沒想到不僅已經脫胎換骨，還一腳邁入戰略轟炸機領域。去年珠海航展轟6掛了一款新導彈，從造型看屬於空射高超音速導彈，除了原始設計上的制約外，轟6其實已經是一款現代化準戰略轟炸機。