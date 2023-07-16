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晶片戰升級 ASML維修中國設備須報准 美擬禁售舊款DUV

編譯黃淑玲／綜合報導
彭博資訊報導，荷蘭與美國政府要管制ASML輸中特定晶片製造設備的維修服務。（路透）
彭博資訊報導，荷蘭與美國政府要管制ASML輸中特定晶片製造設備的維修服務。（路透）

彭博資訊報導，荷蘭晶片製造設備商艾司爾摩（ASML）與中國客戶的合作面臨更嚴格限制，顯示華盛頓和北京之間的科技衝突進一步升級。知情人士表示，荷蘭政府最新的出口管制規定，將禁止ASML在未經批准的情況下對受管制設備進行維護、維修及提供備用零組件。

這些進一步嚴格管控，與荷蘭政府6月發布的新規定有關。上個月，荷蘭當局明令禁止ASML在未經許可下向中國客戶交付浸潤式深紫外光（DUV）晶片製造設備，此一新規將於9月生效。

消息人士透露，除了荷蘭的加強管制之外，美國預計還將禁止ASML在未經華府批准的情況下，向六家中國工廠商銷售舊款DUV設備。這六家中廠當中有一家由中芯國際營運。

研究機構SemiAnalysis創辦人Dylan Patel表示：「荷蘭的規定顯示了官方立場，也就是荷蘭不希望中國有能力生產最先進的半導體。如果不能獲得這些設備，中國晶片公司將在全球先進邏輯和記憶晶片市場上處於明顯劣勢」。Patel認為，新限制將嚴重影響中國晶片公司的未來規畫，「他們可能會被迫延後或取消某些未來先進製程技術的開發」。

ASML一直未能向中國出售其最先進的極紫外光（EUV）晶片製造設備，因為美國及其盟友擔心這些技術可能被用來提升北京的軍事實力。

知情人士說，拜登政府將援引「外國直接產品規則」對ASML實施新的限制。根據該規則，只要外國設備供應商的產品含有美商零件，哪怕很少，美國也可以限制其銷售。目前尚不清楚美國何時會實施維修管制等新限制。荷蘭聯合政府最近雖然垮台，但荷美雙方已就ASML輸中設備管制達成非正式協定，進行更嚴格限制的政策不會受到影響。

彭博指出，先前禁令阻止了中國半導體技術升級，現在這些最新荷蘭美國聯手管制措施，將導致中國現有的、相對先進的晶片的產能也有降低之虞，因為DUV設備的維修和零件更換，都將列入管控。

晶片 北京 拜登

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