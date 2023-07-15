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小米挨罰資金被沒收 王毅見印度外長籲別歧視

中央社／台北15日電
中共中央外辦主任王毅。（歐新社）
中共中央外辦主任王毅。（歐新社）

中印關係近來轉冷，中共中央外事辦主任王毅在當地時間14日於雅加達應約會見印度外長蘇杰生。王毅表示，中方高度關注近期印方對中企採取限制性措施，盼提供公平、透明、非歧視營商環境。

據新華社報導，王毅表示，中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）達成將中印關係穩下來的重要共識，雙方要為此付諸行動，堅持雙邊關係正確方向，把握好世界發展大勢，推動中印關係企穩改善。

王毅指出，雙方應相互支持、相互成就，而不是相互消耗、相互猜忌。「我們要把精力和資源聚焦於各自發展、民生改善和加快振興，不讓具體問題定義整體關係」。

他說，希望印方和中方相向而行，找到雙方都能接受的邊界問題解決辦法。中方高度關注近期印方對中國企業採取限制性措施，希望印方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，印中關係正常化符合雙方共同利益。印方願本著開放心態，妥善應對雙方分歧，推動印中關係儘快重回正軌，為下階段高層交往創造良好條件。

據報導，雙方同意儘快就邊界問題舉行下一輪軍長級會談。雙方同意啟動金磚國家擴員進程，並就此達成原則共識。

近年，中印因邊界問題關係轉冷、惡化。雙方除互逐對方的記者，印度政府對在印中企頻頻出手，包含印度當局指控中國手機製造商小米「向外國實體非法轉移資金」，涉嫌違反外匯管理法，扣押了小米人民幣48億（約6.7億美元）。

凍結鉅款後，上月中旬，環球時報引述印度經濟日報報導指出，印度政府要求中國手機品牌小米、OPPO、realme和vivo等智慧手機製造商任命印度籍人士擔任首席執行官、首席運營官、首席財務官和首席技術官等職位。

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