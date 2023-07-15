解放軍台海驅離美機 中英文喊話「立即離開 否則攔截」

美P-8A反潛巡邏機飛航台灣海峽，解放軍喊話錄音曝光。(視頻截圖)

東部戰區13日通報，美1架P-8A反潛巡邏機飛航台灣海峽，解放軍 戰機對美機全程跟監警戒。一段疑似為飛行員喊的錄音顯示，解放軍飛行員用中英文雙語果斷喊話美機驅離 ，嚴詞警告「如不立即離開，就將遭到攔截」。美軍飛行員則回應，是在中國領空以外的國際空域執行任務。

來源：YouTube

環球時報報導，覓熵科技技術人員指出，這段通過公開無線電頻道喊話的內容，於北京 時間7月13日10時30分許，被飛機航路和飛行情報區空中交通管制設備（ATC）所獲取，大部分喊話發生在國際航空應急頻率。

而根據美軍識別號為AE67CF的P-8A反潛巡邏機的ADS-B數據顯示，在這個時間段，這架美國軍機正好位於台灣海峽，其飛行時段和飛行軌跡恰好與這段無線電錄音發生的時間和記錄的地點重合，因此可以推斷出這段公開無線電通話錄音正是解放軍戰機在對美P-8A全程跟監警戒，依法依規處置時的喊話錄音。

錄音顯示，面對美軍戰機的挑釁，解放軍飛行員警告美軍機，「美國軍機，我是中國空軍，你已接近我領空，立即離開，否則將遭到攔截」，而美軍飛行員則聲稱，自己是在中國領空以外的國際空域執行任務，「適當顧及到了所有國家的權利和義務」。

美國第七艦隊13日也在其官網稱，這架P-8A反潛巡邏機飛越台灣海峽表明了美國對自由開放的印太地區的承諾。

軍事專家傅前哨表示，美軍這種說法顯然站不住腳，台灣海峽地區是一個高度敏感的地區，而P-8A又是一種可執行反潛、偵察監視等多種任務軍機，其在這個區域活動，軍事目的十分明顯，顯然對中國的安全構成了嚴重威脅。「美軍的行為絕對不是無害通過，而是一種明目張膽的挑釁」。