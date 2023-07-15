王毅見日外相 關切福島核汙排海 「不要一意孤行」

中共中央外辦主任王毅（右）在會見日本外相林芳正（左）時，呼籲日本改善兩國國民感情。（取材自日本外務省網站）

中共 中央外辦主任王毅 在印尼雅加達當地時間14日應約會見日本 外相林芳正，王毅希望日方樹立客觀理性對華認知，推動中日關係重回健康穩定發展軌道；並指日本福島核汙染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，務必慎重處置，不要一意孤行。

據新華社報導，王毅表示，45年前，中日雙方締結和平友好條約，以法律形式規定中日應當堅持和平、友好、合作，為兩國交往確立了永不過時、歷久彌新的原則和方向。雙方應以締約45周年為契機，以史為鑑、面向未來，踐行初心、守正創新，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

王毅指出，當前中日關係處於何去何從、不進則退的關鍵階段。日方將中國定位為最大戰略挑戰，渲染中國「威脅」，與中日關係現實嚴重不符，也與雙方「互為合作伙伴、互不構成威脅」重要共識背道而馳，呼籲雙方保持各層級接觸、經貿往來和人文交流持開放態度。

新華社報導，王毅還強調，日本福島核汙染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康。向海洋排放核事故汙染水在全球沒有先例，也沒有共同認可的標準。他要求日方應正視各方正當關切和專家不同意見，科學論證各種不同處理辦法，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，務必慎重處置。

日本共同社則報導，根據日本外務省的消息，林芳正反駁王毅前述說法，並稱「我方也願同中國基於科學見解展開溝通」，雙方就此展開了交鋒。

林芳正還就中國在日本周邊的軍事活動趨於活躍表達了重大關切。會談中，林芳正談及了台灣海峽的和平與穩定，並要求中方盡快釋放在中國大陸被拘的日本人。

共同社稱，雙方確認了將在包括日中元首、外長在內的所有層級展開密切溝通。林芳正表示，願在青少年交流、地方、議會、經濟各領域推進交流，王毅表達贊同。