我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

英國會示警：中滲透經濟各領域 政府無戰略應對威脅

編譯羅方妤、記者廖士鋒／綜合報導
英國首相蘇納克13日在英國國會下議院發表聲明。（路透）
英國首相蘇納克13日在英國國會下議院發表聲明。（路透）

英國國會情報委員會13日報告指出，政府未能發展有效戰略應對來自中國的國家安全威脅，中國也已滲透到英國經濟「各領域」。

英國廣播公司（BBC）報導，報告也審查中國干預英國學術界、鎖定產業和科技、中國涉及的投資及參與英國關鍵基礎建設。報告說，中國投資英國不受限制，並「嚴重關切」情報委員會所認為「政府不希望對敏感投資進行有意義審查」的事實。

報告還提到，中國藉金錢影響英國學術教育單位，透過提供誘因、威嚇脅迫等手段，影響個別專家學者和智庫。另外，對於中國投資英國能源產業，「認為允許中國影響英國民用核能和能源產業，不等於將控制權拱手讓給中國的想法很天真」。

報告指出，「沒有證據顯示」英國政府各部會具備必要的資源、安全意識以及專業知識和能力，以充分應對中國「舉國體制」對英國構成的威脅。

另據文匯報報導，中國駐英國大使鄭澤光約談英國外交發展部官員，就英方在涉港問題上的錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，強調英方沒有資格、沒有權利對特區警方執法行動說三道四，應及早丟掉已過時的殖民心態，認清形勢，糾正錯誤，停止一切損害香港法治、干涉中國內政的言行。

鄭澤光指出，英方對特區警方執法行動指手畫腳，為反中亂港分子搖旗吶喊、包庇罪犯，完全是顛倒是非、褻瀆法治、粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

投資 教育 香港

上一則

濟南退役武警爬窗救4樓受困火場女童 街道辦：他不是鄰居

下一則

走出疫情困局 香港國泰航空上半年賺5.7億美元

延伸閱讀

研究：智慧手表可提前7年預測帕金森氏症

研究：智慧手表可提前7年預測帕金森氏症
英國會報告示警中國滲透 中使館：英政客臆想症該治治

英國會報告示警中國滲透 中使館：英政客臆想症該治治
迪士尼新「白雪公主」 沒有7矮人、沒有王子 變這樣？

迪士尼新「白雪公主」 沒有7矮人、沒有王子 變這樣？
英國研究減肥時機 1月最佳8月最差

英國研究減肥時機 1月最佳8月最差

熱門新聞

網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪