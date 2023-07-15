英國會示警：中滲透經濟各領域 政府無戰略應對威脅

英國首相蘇納克13日在英國國會下議院發表聲明。（路透）

英國國會情報委員會13日報告指出，政府未能發展有效戰略應對來自中國的國家安全威脅，中國也已滲透到英國經濟「各領域」。

英國廣播公司（BBC）報導，報告也審查中國干預英國學術界、鎖定產業和科技、中國涉及的投資 及參與英國關鍵基礎建設。報告說，中國投資英國不受限制，並「嚴重關切」情報委員會所認為「政府不希望對敏感投資進行有意義審查」的事實。

報告還提到，中國藉金錢影響英國學術教育 單位，透過提供誘因、威嚇脅迫等手段，影響個別專家學者和智庫。另外，對於中國投資英國能源產業，「認為允許中國影響英國民用核能和能源產業，不等於將控制權拱手讓給中國的想法很天真」。

報告指出，「沒有證據顯示」英國政府各部會具備必要的資源、安全意識以及專業知識和能力，以充分應對中國「舉國體制」對英國構成的威脅。

另據文匯報報導，中國駐英國大使鄭澤光約談英國外交發展部官員，就英方在涉港問題上的錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，強調英方沒有資格、沒有權利對特區警方執法行動說三道四，應及早丟掉已過時的殖民心態，認清形勢，糾正錯誤，停止一切損害香港 法治、干涉中國內政的言行。

鄭澤光指出，英方對特區警方執法行動指手畫腳，為反中亂港分子搖旗吶喊、包庇罪犯，完全是顛倒是非、褻瀆法治、粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。