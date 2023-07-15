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外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

保護海外中國公民 中9月起新領事條例施行

中國新聞組／北京15日電
中華人民共和國領事保護與協助條例14日公布，將為海外中國公民更多的提供保護與協助。圖為日前中國海軍女兵護送一名從蘇丹撤離兒童。(新華社資料照片)
中華人民共和國領事保護與協助條例14日公布，將為海外中國公民更多的提供保護與協助。圖為日前中國海軍女兵護送一名從蘇丹撤離兒童。(新華社資料照片)

「中華人民共和國領事保護與協助條例」14日公布，自9月1日起施行，「中國公民走到哪，領事保護跟到哪」。「條例」規定在國外的中國公民、法人、非法人組織在正當權益被侵犯、涉嫌違法犯罪、基本生活保障出現困難、因重大突發事件人身財產安全受到威脅等情形下，駐外外交機構應當提供領事保護與協助。

香港文匯報報導，總書記習近平曾多次強調，要加快構建海外安全保護體系，保障中國在海外的人員、機構安全和合法權益。黨的二十大報告也指出，要加強海外安全保障能力建設，維護中國公民、法人在海外的合法權益。

國務院總理李強日前簽署國務院令，公布「中華人民共和國領事保護與協助條例」。「條例」經國務院第9次常務會議審議通過。外交部副部長鄧勵14日表示，黨中央、國務院歷來高度重視保障海外中國公民和機構的安全和合法權益。

「條例」總共27條，主要內容包括：一是明確各方面在領事保護與協助中的職責、義務。二是明確領事保護與協助受理方式以及履責的區域。三是規範領事保護與協助職責的情形和內容。四是加強風險防範和安全提醒。五是完善各方面的支持保障。

截至2022年底，中國境外中資企業數量已經達到4.6萬家，分布在全球190個國家和地區，對外直接投資存量達到2.8兆美元，境外企業中方員工超過150萬人。商務部對外投資和經濟合作司司長張力稱，下一步，將以「條例」的出台為契機，進一步做好中國企業和人員在境外的權益保護工作。

國務院 投資 華人

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