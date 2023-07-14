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傳日本將砸800億日圓補償福島漁業 中外交部：說明大有問題

中央社／北京14日電
中國外交部發言人汪文斌。 （美聯社）
中國外交部發言人汪文斌。 （美聯社）

日本福島核處理水預計今夏排放，有報導指日本政府將斥資800億日圓（5.7億美元）用作支援漁民的補償基金。持續反對核處理水排海的中國政府今天說，這只能說明此事真有問題、大有問題。

據中媒澎湃新聞，有媒體今天在中國外交部例行記者會提問：「據報導，日本政府拿出800億日圓的專項基金，用於補貼福島地區涉漁產業。中方對此有何評論？」

中國外交部發言人汪文斌表示，如果日本準備排海的「核污染水」沒有問題的話，福島地區的涉漁產業怎麼會因此受到影響？如果日本政府不是心虛的話，為什麼用補償費來息事寧人？這只能說明「核污染水」排海是真有問題，大有問題。

他表示，中國、韓國、俄羅斯、太平洋島國、菲律賓、印尼、秘魯等太平洋沿岸國家的民眾都強烈反對日方推進排海計畫。令人遺憾的是，日本政府對國內外的反對聲音裝聾作啞，還試圖透過設立所謂的「專項基金」，來堵日本民眾的悠悠之口。

汪文斌說，日方用「補償費」換取本國民眾的沉默、置周邊鄰國和太平洋島國民眾安全和利益於不顧的做法，只會引起國際社會更強烈的質疑和反對。

另據官媒新華社，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天在印尼雅加達會見日本外相林芳正也談及日本擬將核處理水排海一事，敦促日方別一意孤行。

日本 印尼 王毅

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