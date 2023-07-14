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馬斯克告訴中國高層 「數位超級智慧」可能取代中共

編譯周辰陽／即時報導
科技億萬富豪馬斯克。(路透)
科技億萬富豪馬斯克。(路透)

科技億萬富豪馬斯克表示，他告訴中國高層領導人，創造人工智慧主導的「數位超級智慧」（digital superintelligence）可能取代中國共產黨與接管國家。

CNBC與商業內幕報導，馬斯克12日在推特音訊空間（Twitter Spaces）的一場對談表示，在最近一次中國之行中，他跟中方高層領導人進行對話時，花了大量的時間討論AI安全，如潛在的危險跟該技術奪權的可能性。

馬斯克表示，「數位超級智慧」可能取代中共本身的想法似乎產生了共鳴。他說，「我覺得這確實產生了共鳴，沒有政府想要發現自己被數位超級智慧趕下台」，因此他認為中方高層真的正在監管方面採取行動，並擔心這是一種風險。馬斯克甚至表示，相信中國政府將願意就圍繞AI監管的國際框架進行合作。

根據報導，同樣參與對談的威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員、眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）反駁了中共可以成為這樣一個國際框架建設性成員的想法。

蓋拉格警告，即使中共高層把馬斯克的警告放在心上，他擔心這將不足以減緩中方的AI行動，以及中國國家主席習近平會用來鞏固「極權控制」。

此前新聞指出，馬斯克稍後回到了蓋拉格的想法，稱自己「有點親華」，「我的想法是，我在中國確實有些既得利益，但實話說，我認為中國被低估了」，而且「中國人民真的很棒」。商業內幕報導，馬斯克的代表沒有回應正常工作時間外發出的置評請求。

馬斯克 中共 AI

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