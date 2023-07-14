「中國已經改變」德揭中國戰略 中使館：損害雙方互信

德國公布首份「中國戰略」，總理蕭茲稱不是和北京脫鉤，而是要在未來降低對中國的依賴。 （歐新社）

德國 政府13日公布首份「中國戰略」，指出中國已經改變，柏林對北京 的政策也必須調整。報告中警告，台海現狀只能透過和平和雙方同意的方式改變。這份文件受到中國官方高度重視。中國駐德使館公開發文表示，「以意識形態為導向看待中國和制定對華戰略，只會加劇誤解和誤判，損害雙方合作與互信」，並強調雙方應通過不斷增進政治互信，推進雙邊關係「去風險化」。

路透報導，長達64頁的「中國戰略」寫道：「中國已經改變，有鑑於此，以及中國的政治決策，我們必須調整對中國的戰略。」過去幾個月來，德國總理蕭茲 的三黨聯合內閣對於首份中國戰略報告意見分歧，今天終於達成共識。

報告中指出，中國決定擴大和俄羅斯的關係，也對德國帶來立即性的安全影響。德國將繼續在印太地區強化其軍事存在及和夥伴合作，並警告台海現狀僅能透過和平手段和雙方同意的方式改變。

法新社報導，蕭茲在德國發表首份中國戰略報告後在推特發文指出：「我們的目標不是（和北京）脫鉤。但我們想要在未來降低（對中國的）嚴重依賴。」

對此，中駐德使館13日下午以發言人名義在官網表態，提出4點立場。該發言人指出，中國希望德方「理性、全面、客觀看待中國的發展」，德國當前面臨的很多挑戰和問題並非是中國造成的，中國是德國「應對挑戰的合作夥伴，而非對手」。將中國視為「競爭者和制度性對手」不符合客觀事實，也不符合兩國共同利益。以意識形態為導向看待中國和制定對華戰略，只會加劇誤解和誤判，損害雙方合作與互信。

復旦大學國際問題研究院中歐關係研究中心副主任簡軍波表示，德國的「中國戰略」沒有脫離所謂「三重定位」的框架，相信未來中德在雙邊經濟層面會有更多交流，但在政治和地緣政治層面也會有更多衝突，關係會更加複雜。

外交部發言人汪文斌昨日面對媒體提問「美歐一些官員提出『對華去風險』」時則表示，談論「去風險」，首先應當搞清楚風險是什麼、源頭在哪裡。他指出中國致力於推動解決沙烏地阿拉伯伊朗復交等國際和地區熱點問題，「是百年變局中當之無愧的穩定性力量、確定性源泉、可預期因素」，「把中國當作風險的來源，完全搞錯了對象」。