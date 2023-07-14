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氣候特使稱對中「不會讓步」中媒反指美是攪局者

記者張文馨／華盛頓報導
即將出訪北京的美國氣候變遷總統特使柯瑞表示，他尋求重建對抗氣候變遷的對話管道，承諾不會在北京行做出任何讓步。(歐新社)
即將出訪北京的美國氣候變遷總統特使柯瑞表示，他尋求重建對抗氣候變遷的對話管道，承諾不會在北京行做出任何讓步。(歐新社)

即將出訪北京的美國氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）13日表示，他尋求重建對抗氣候變遷的對話管道，承諾不會在北京行做出任何讓步。

柯瑞13日出席聯邦眾議院外交委員會監督小組委員會的聽證會，說明國務院的氣候政策，他預計16日到19日訪問北京；去年美國時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣以後，北京宣布中斷與美國在氣候變遷的對話管道，這是柯瑞自那時起與中方的首次對話。

柯瑞在聽證會表示，氣候議題是拜登政府試圖和中國合作的諸多議題之一。「我們現在想達成的是，建立某種穩定。」柯瑞說，「我不會做出任何讓步。我們要做的是找到可以合作的方式，以確實解決危機，因為中國是全球第二大經濟體，也是全球溫室氣體排放之首，這對於我們要解決問題至關重要。」

美中在人權、智慧財產權的保護、經濟、半導體和台灣等議題上存在分歧，也讓美中關係的進展越發複雜。美國政治新聞網站Politico報導，柯瑞說，沒必要綑綁這些議題，用一個來挾持另一個議題。

議員們要求柯瑞說服中方承擔經濟大國的責任，推動減排；柯瑞回應，這次訪問很難達成，但中方政府了解這是一個越來越大的憂慮。

美國國務院11日宣布，柯瑞將於16日至19日訪問北京，與中方官員討論應對氣候危機，包含強化對策與落實，並討論如何成功舉辦聯合國氣候變化公約第28次締約方大會（COP28）；柯瑞是兩個月來，第三位登陸訪問的美國高層官員。

另據中央社報導，美中兩國尋求重建對抗氣候變遷的對話管道，但人民日報「鐘聲」13日卻刊出評論文章稱美國是「全球氣候治理的攪局者」。

文章指出，近年來一些已開發國家的氣候政策倒退，影響全球氣候治理進程。「美國政府反覆說要『透明』、『負責』、『尊重國際規則』，卻一直缺少連續、一致、透明、負責任的應對氣候變化政策，甚至未批准『京都議定書』，一度退出『巴黎協定』，成為全球氣候治理的攪局者。」

文中批評，已開發國家長期不正視其責任，遲遲不兌現承諾，破壞當前氣候議程，而中國是「氣候治理的行動派」，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和。 

柯瑞 北京 氣候變遷

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