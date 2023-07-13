中政策轉彎…平台經濟翻身 李強喊加油 發改委讚阿里

7月12日下午，中共中央政治局常委、國務院總理李強在北京主持召開平台企業座談會，聽取對更好促進平台經濟規範健康持續發展的意見建議。(新華社)

歷經逾兩年的強力整頓，中國重新肯定並積極推動平台經濟。國務院總理李強 12日召開平台企業座談會，強調平台經濟「大有可為」，希望企業「堅定信心向前看，練好內功加油幹」。發改委也罕見發出新聞稿，稱讚騰訊、阿里巴巴和美團等業者在晶片 、自動駕駛及新能源領域的投資 ，但在此之前，這三家企業都曾被官方裁處鉅額罰款。

李強還提出要求，各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，要建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制，完善相關政策和措施，推動平台經濟規範健康持續發展。

上述座談會上，美團、小紅書、海智線上、貨拉拉、阿里雲、徐工漢雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言；拼多多、京東、歐冶雲商、BOSS直聘、航太雲網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。

外界認為，中國一反常態力挺平台企業在高科技領域的投資，除了提振低迷的民間投資，也指明政策方向，希望企業投資在被美國「卡脖子」的半導體領域。

阿里巴巴集團。（路透） 騰訊。（取材自新華網）

中國國家發展和改革委員會12日發布「平台企業在支持科技創新、傳統產業轉型方面形成一批典型案例」，其中點名肯定騰訊、阿里巴巴與外賣巨頭美團。

發改委表示，今年首季中國市值排名前十位的平台企業，透過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度，在晶片、自動駕駛、新能源、農業等領域投資占比不斷提高，季增率提升15.6個百分點。

發改委具體點出，典型投資案例包含騰訊支持上海燧原科技，美團投資榮芯半導體（寧波），阿里巴巴支持匯通達網路，服務下沉市場零售行業企業客戶，美團聚焦主營業務自主投資研發無人配送車，美團投資支持未來機器人（深圳），騰訊投資支持北京雲跡科技等。

發改委表示，將會同有關部門持續推出平台企業典型投資案例，支持平台企業在引領發展發揮積極作用。受此消息影響，在港股掛牌的相關平台企業股價大漲，美團收盤漲4.3%，騰訊上漲1.8%，阿里巴巴上漲1.2%。

但就在幾天前，人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合宣布，因為金融活動存在違法違規，對騰訊的財付通罰沒人民幣29億9290萬元(約4.1億美元)；同一天，源自阿里巴巴集團的螞蟻集團及旗下機構，也被罰沒人民幣71.23億元(約9.9億美元)罰款。