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中駐歐盟使團：堅決反對北約東進亞太

中國新聞組／北京13日電
針對北約峰會公報譴責中國構成「系統性挑戰」且深化與俄羅斯關係等，中國強烈反擊。圖為當地時間7月12日，中國、俄羅斯、印尼在雅加達舉行三方會晤。（中新社）
針對北約峰會公報譴責中國構成「系統性挑戰」且深化與俄羅斯關係等，中國強烈反擊。圖為當地時間7月12日，中國、俄羅斯、印尼在雅加達舉行三方會晤。（中新社）

針對北約維爾紐斯峰會發布聯合公報稱中國構成「系統性挑戰」，中國駐歐盟使團發言人昨天對此表示，北約峰會公報刻意抹黑中國，中國堅決反對北約「東進亞太」，任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊。中國官媒也發表評論指出，北約峰會公報中提到中國15次，言辭激烈、鬼話連篇，中國不允許任何冷戰、熱戰在亞洲重演。

繼去年北約高峰會首度將中國定位為「體制性挑戰」，今年峰會公報再次多處提及中國，指其透過廣泛的政經軍手段在全球擴張足跡、投射力量，且快速擴充核武、政策不透明，加上深化與俄關係，挑戰北約安全與價值。

中國駐歐盟使團發言人對此表示，北約峰會公報連篇累牘，老調重彈，充斥著冷戰思維和意識形態偏見。公報涉華內容罔顧基本事實，肆意歪曲中方立場和政策，刻意抹黑中國，「我們對此堅決反對和拒絕」。

中國駐歐盟發言人稱，北約作為冷戰產物，在歷史上劣跡斑斑。在當前國際安全局勢不斷惡化背景下，北約作為地區性軍事集團，非但不反思自身責任，反而對他國一味指責，不斷染指域外事務，製造對抗，充分暴露其虛偽本性，其擴張野心和霸權圖謀昭然若揭。北約在公報中反覆宣稱自己是「核聯盟」，只會進一步加劇地區緊張，中方對此深表關切。 

他表示，中方正告北約，中方將堅定維護自身的主權、安全和發展利益，堅決反對北約「東進亞太」。任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊。

中國官媒北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」對此評論指出，北約峰會公報中提到中國15次，可謂「言辭激烈、鬼話連篇」，刻意渲染「中國挑戰」，還無端指責中國「祕密擴大核武庫並使其多樣化」等內容。這是北約倒打一耙、攻擊抹黑中國核政策的虛假敘事，不僅加劇對立對抗，更為國際核裁軍進程製造障礙。

公報還呼籲中國「發揮聯合國安理會常任理事國的作用，譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事行動」。評論指出，簡而言之，就是見不得中國站在岸上，想方設法拉中國下水，對中國為政治解決烏克蘭危機貢獻的力量視而不見，對中方提出的國際糧食安全合作倡議熟視無睹。

而對於日韓爭當北約進入亞太的「帶路人」，評論指出，中國外交部發言人汪文斌此前表示，大部分地區國家反對在地區拼湊各種軍事集團，不歡迎北約把觸角伸向亞洲，不接受把陣營對抗複製到亞洲，不允許任何冷戰、熱戰在亞洲重演。

北約 歐盟 烏克蘭

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