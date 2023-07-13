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北約關注中系統性威脅 學者：中國越強硬、各國越團結

中國新聞組／北京13日電
北約盟國12日與歐盟及日韓紐澳四個亞太國家袖，12日在立陶宛的北約峰會上舉行另場峰會，突顯北約對亞太地區的重要性，遏抑中共崛起。圖為(左起)澳洲總理艾班尼斯、日相岸田文雄、紐西蘭總理希金斯及南韓總統尹錫悅。(美聯社)
北約盟國12日與歐盟及日韓紐澳四個亞太國家袖，12日在立陶宛的北約峰會上舉行另場峰會，突顯北約對亞太地區的重要性，遏抑中共崛起。圖為(左起)澳洲總理艾班尼斯、日相岸田文雄、紐西蘭總理希金斯及南韓總統尹錫悅。(美聯社)

北約「東進亞太」將對中國產生怎樣的影響？美媒引述學者表示，北約峰會公報很清楚地說明來自中國的「系統性威脅」已是共識；但目前來看，其象徵意義大於實質意義，如何落實面對中國的威脅，北約各國可能還有些不一樣的意見。中國害怕處於被周邊國家包圍的態勢，未來會針對北約盟國和日韓等國採取一貫的分化瓦解手段「突圍」。

自由亞洲電台報導指出，剛結束的北約峰會發表的聯合公報中說，中國「公開的野心和強制性政策」挑戰了北約的利益、安全和價值觀，北約對中國的大規模軍事建設、現代化和核力量擴張感到擔憂。公報也關切中俄不斷深化的戰略夥伴關係。

報導引述美國德州山姆休斯頓州立大學政治系助理教授翁履中表示：「這個公報當中非常清楚地說中國是一個系統性威脅，所以這個部分是一個很清楚的共識。但如何面對這個威脅，可能還有些不一樣的意見。」他認為，未來，北約各國可能會在美中競爭中，給予美國更多支持。

美國智庫大西洋理事會的非常駐高級研究員托馬斯·辛金（Thomas Cynkin）表示，「從中國的角度來看，他們會擔憂歐洲國家對參與亞洲安全問題表現出日益增長的興趣。中國更傾向於將他們排除在外。」中國希望北約及亞太盟友之間存在分歧，並且中國也害怕處於被周邊國家包圍的態勢。

翁履中則指出，正是中國在外交及軍事上咄咄逼人的態度，導致各國更加清醒和團結。「更何況現在的高度競爭，中方表現得越強硬，會令大家越擔心。」

對於日本與南韓向北約靠攏，美國智庫新美國安全中心（CNAS）印太安全項目主任麗莎∙柯蒂斯（Lisa Curtis）指出，中俄合作促使日本尋求與印太國家更多合作。這也告訴中國，與俄羅斯的密切關係是有代價的。「只要中俄繼續增進聯繫，這將令人更懷疑中國的目的。」

雖然北約峰會公報表達出各國願意團結應對中國威脅的態度，但翁履中認為，目前來看，其象徵意義大於實質意義。如有實際行動，可能說服力會更高一些，比如，北約是否要在日本設立辦公室等。翁履中並預計，北京未來會針對北約盟國和日韓等國採取一貫的分化瓦解手段，因此這些國家保持團結很重要。

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