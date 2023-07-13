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關刀、狼牙棒後...「削尖鋼管」成中印邊界解放軍新武器

中國新聞組／北京13日電
中印邊界解放軍的新武器「削尖鋼管」。（翻攝自《鋒芒FM》）
中印邊界解放軍的新武器「削尖鋼管」。（翻攝自《鋒芒FM》）

根據1996年中印簽署協議，中印雙方要避免中印邊界衝突升級為熱戰。近日，解放軍被拍到手持一根「削尖鋼管」，亦即一種特殊冷兵器進行訓練，同時還進行了裝備著防暴盾等各種形式的訓練。

中國軍事專家媒體「鋒芒FM」刊文指出，2020年6月，中印在加勒萬河谷爆發衝突。中國媒體報導稱衝突起因於印度軍隊挑釁，集結大量士兵對解放軍的邊防士兵進行大規模攻擊；但印媒與多國外媒則指衝突出自中國預謀，解放軍甚至以「土製狼牙棒」率先攻擊印軍。2022年中印在藏南東章地區再次爆發衝突。解放軍被印軍隊的長範圍武器圍攻重創後撤退。

為應對中印之間的衝突，解放軍開始新的冷兵器訓練，將削尖鋼管作為新的主要武器。基於高原地區含氧量較低，相比於重型的大刀和狼牙棒等冷兵器，削尖鋼管的重量較輕，便於士兵長時間的巡邏，同時也能有效反制對方的攻擊。

據報導，網上流傳的照片中，解放軍士兵手持削尖鋼管並配備防暴盾進行訓練。防暴盾可用於防禦對方冷兵器的攻擊，如印度士兵手中的長木棒。

「鋒芒FM」指出，除了防禦，削尖中空鋼管的另一個優勢是可以製作得比較長，可以一手持握對數米外的目標發動攻擊。兩軍交鋒時，防暴盾防守敵軍攻擊，削尖長條空心鋼管就可以利用長度優勢，對敵軍進行攻擊，甚至還可以當成標槍投擲，殺傷數米外的敵軍。士兵們同時利用削尖鋼管進行反擊，從而兼顧防禦和攻擊的需求。

解放軍 印度

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