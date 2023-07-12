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中駐菲使館批：美國糾集域外國家渲染炒作南海仲裁案

記者謝守真／即時報導
中駐菲使館批，美國糾集域外國家渲染炒作南海仲裁案。（取材自中國駐菲律賓大使館）
中駐菲使館批，美國糾集域外國家渲染炒作南海仲裁案。（取材自中國駐菲律賓大使館）

南海仲裁裁決7周年之際，中國駐菲律賓使館發言人12日表示，美國作為南海仲裁案的始作俑者和幕後操手，每年在非法裁決公布周年之際，糾集部份域外國家大肆渲染炒作。並稱，南海仲裁案所謂裁決嚴重違反國際法，是「非法的」、「無效的」。「中方不接受，也不承認該裁決。」

綜合觀察者網、香港01報導，中國駐菲律賓大使館發言人於12日在官網發表聲明稱，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫的、明確的、堅定的。南海仲裁案所謂裁決嚴重違反包括「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）在內的國際法，是非法的、無效的。「中方不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。」他重申，中國在南海的主權和權益是在長期的歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據，在任何情況下都不受非法仲裁裁決的影響。

此外，發言人還批，「美國作為南海仲裁案的始作俑者和幕後操手，每年在非法裁決出台（推出）周年之際，糾集部分域外國家大肆渲染炒作，企圖以此向中方施壓，逼迫中國接受非法裁決，中方對此堅決反對」。中方敦促這些域外國家尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止利用南海問題挑撥地區國家間關係，「不要做南海和平穩定的『麻煩製造者』」。

此前，大陸外交部發言人汪文斌12日重申，美國在南海「挑事生非」，是南海仲裁案的「始作俑者和幕後操手」。他還說，美方需要尊重中方在南海的領土主權和海洋權益。並稱，中方不接受、不承認該裁決。

另據外電消息指出，11日，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）就南海仲裁裁決7周年發表措辭嚴厲的聲明。米勒認為，這一裁決是「最終裁決，對菲律賓和中國具有法律約束力」，並敦促北京「使其海事主張符合國際法」。

南海仲裁7周年，美中仍持續隔空交鋒，中國駐菲使館表示，南海仲裁案所謂裁決嚴重違反...
南海仲裁7周年，美中仍持續隔空交鋒，中國駐菲使館表示，南海仲裁案所謂裁決嚴重違反國際法，是「非法的」、「無效的」。（新華社）

國務院 北京 大使館

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