FBI局長：中共「細胞組織」影響美企在中運營 

聯邦調查局雷伊12日在眾院司法委員會作證，說明中共組織試圖影響美國。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊12日在眾院司法委員會FBI監督聽證會上直言不諱地表示，中國政府利用外資企業獲取企業機密和資訊，並要求美國等外資企業內部成立「中共 小組」，藉此監督各公司遵守中國共產黨觀點的情形；而幾乎所有在中國做生意的公司都必須允許這些「細胞」存在。

「沒有哪個國家比中國政府和中國共產黨(CCP)對我們的思想、創新、經濟安全構成更廣泛更全面的威脅，」雷伊說：「從很多方面來說，它代表的正是這個時代的威脅。」

國務卿布林肯(Antony Blinken)和財政部長葉倫不久前才分別結束重要訪中行程；國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，在華府 國會聽證會這樣言語須高度警惕的場合，雷伊重磅批評中國政府侵犯外國企業的行為，凸顯北京和華府的高度緊張氛圍。

德州共和黨眾議員古登(Lance Gooden)在聽證會上詢問雷伊，中國是否「在實質上將美國企業國有化」，強迫在中國做生意的外資公司允許中共「政治細胞」於公司內部運作？雷伊答道，這問題非常重要，值得更多關注。

「我們面臨的問題是：中國政府經常利用合資企業不當獲取公司機密和信息，」雷伊說。他沒有透露哪些公司被要求其在中國的公司成立中共小組。

Sayari商業風險情報平台2021年報告警告，中國私營企業壓力愈來愈大，需賦予所謂中共基層更大影響力。2018年以來，這些公司被要求建立CCP小組，才能在國內證券 交易所上市；然後這些小組反過來推動加強自己在公司治理方面的角色。

華爾街日報去年曾指出，中國監管機構改變證券投資基金規則，要求貝萊德(BlackRock)和富達集團(Fidelity)等外資公司在中國成立中共小組。英國金融時報也曾報導，匯豐銀行在中國的銀行業務設立中共委員會，是第一家這麼做的外國銀行。