中證實秦剛有「健康問題」 改派王毅出席東盟會議

中國外長秦剛因健康原因缺席東亞合作系列會議。(路透)

中國外交部宣布，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 將出席「中國-東盟(東協)外長會」等系列會議，而中國外交部長秦剛 因健康原因缺席。在外界多日關切後，官方首度證實秦剛健康出問題，雖然港媒已曝出秦剛確診新冠的消息，但外交部仍未對此回應秦剛病因。

外交部發言人汪文斌11日在例行記者會上宣布，王毅將出席7月13日至14日在印尼雅加達舉行的中國-東盟外長會、東盟與中日韓外長會、東盟峰會外長會和東盟地區論壇外長會。

汪文斌說，東亞合作系列外長會是增進互信，促進合作的平台。中國期待通過此次會議更多凝聚共識，為9月東亞合作領導人會議做好政治和成果準備。

他稱，中國將同地區國家一道堅定支持東盟團結和共同體建設，進一步弘揚「東南亞 友好合作條約」宗旨原則，共同維護地區規則秩序，用好區域全面經濟夥伴關係全面生效契機，促進區域產業鏈供應鏈穩定暢通，妥善處理熱點敏感問題，促進地區和平穩定，維護東亞合作正確方向。

另據路透報導，汪文斌說，秦剛因健康問題無法出席此次的東盟部長級會議。但汪文斌沒有說明是什麼健康問題。

中國外交部長王毅。(路透) 中國外長秦剛因健康原因缺席東亞合作系列會議，官方未說明病情。（美聯社）

港媒日前報導稱，秦剛過去半個月沒有公開露面，據悉是因為確診新冠。但官方未證實，汪文斌7月7日被問及此事時也沒有正面回應，只說「我並沒有聽說你講的這個情況」。

據外交部官網，秦剛上次公開露面是6月25日在北京與斯里蘭卡、俄羅斯和越南官員會面。