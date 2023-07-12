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中、所羅門簽9協議 「警務實施計畫」令美澳警鈴大響

特派記者廖士鋒／北京12日電
北京持續在南太平洋地區布局，中國國家主席習近平（右）十日與到訪的所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞會面，中所關係拉近，引國際社會關注。 （新華社）
北京持續在南太平洋地區布局，中國國家主席習近平（右）十日與到訪的所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞會面，中所關係拉近，引國際社會關注。 （新華社）

美中地緣政治競爭激烈，北京持續在南太平洋地區布局。正在中國大陸進行為期一周訪問的南太平洋島國所羅門(索羅門)群島總理蘇嘉瓦瑞，此行與北京簽署多項協議，包括備受關注的「警務實施計畫」。分析指出，中所兩國關係拉近，顯示所羅門群島的外交政策出現轉變，也令美、澳警鈴大響。外界更加關注北京在南太軍事、警務合作對國際地緣政治的衝擊。

蘇嘉瓦瑞此次赴北京前曾表示，所國會在大國競爭中「保持中立」。但顯然中所關係已迅速拉近，除了升級雙邊關係外，蘇嘉瓦瑞與李強會談後簽署9項合作協議，其中包括有效期至2025年的「警務實施計畫」，據新華社所發布的中所聯合聲明指出，北京將繼續向所國提供援助，提升該國「警務執法能力」，讓西方國家提高警覺。

美聯社報導，蘇嘉瓦瑞此行顯示美中在南太平洋的影響力之爭正在加速，中所關係升級，引發美、澳等國對北京在南太平洋影響力的擔憂。今年2月，美國宣布重啟駐所國的美國大使館。

習近平10日會見蘇嘉瓦瑞時指出，中所是「可依靠的好兄弟」，強調北京的太平洋島國政策秉持四個充分尊重，包括將繼續向所國提供不附加政治條件的經濟技術援助。李強在與蘇嘉瓦瑞會談時稱，雙方建交四年來「碩果累累」，願同所方維護南太「無核區」穩定發展。

中國外交部發布，中所簽署了發展合作、貿易、基礎設施建設、民航、教育、警務、海關、氣象等合作文件。

中所簽署多項協議中，警務合作文件高度受矚。索國2021年發生內亂，因為所國馬萊塔省長堅定反對與台灣斷交，而該省民眾是示威者的主要來源，蘇嘉瓦瑞則聲稱，示威背後有「外國勢力」介入。

去年4月，時任中國外長王毅出訪所羅門前夕，中所簽訂安全協議，王毅當時強調，該協議旨在協助所方提升警務執法能力，支持其更好維護治安，「一切都在陽光下運行」，並重申無意建立軍事基地。

然而，這分安全協議迄今未公布全文，引發西方國家強烈擔憂，尤其是AUKUS協議成員的美國和澳洲。澳洲更是要求所羅門公布與北京簽署的警務合作協議細節，並「向澳洲和該地區公開其意圖」。

究竟中所警務合作內容為何，雙方去年3月簽訂「警務合作諒解備忘錄」後，北京積極協助訓練所國員警，截至去年底，中國「警務顧問組」已累計培訓逾300名所國警力。這項合作也擴及南太各國，首次「中國—部分南太島國執法能力與警務合作部級對話」去年底以視訊方式舉行，出席的有斐濟、萬那杜、吉里巴斯、東加、巴紐、所羅門等六島國警務部門。

在與中國建交近四年後，所羅門群島駐中國大使館11日中午在北京舉行開館儀式。（取自...
在與中國建交近四年後，所羅門群島駐中國大使館11日中午在北京舉行開館儀式。（取自央視新聞）

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