美聯社曝東盟公報草案 南海爭議料成熱點

東盟2023年7月11日與雅加達召開外長會議。(美聯社)

東南亞 國家聯盟11日起將於印尼召開東盟(東協)區域論壇，成員國外交官及美國國務卿布林肯 都與會，據美聯社取得的公報草案，會議將聚焦南海主權爭議，以及可能導致擦槍走火的美中軍備競賽。

德國之聲報導，數十年來，汶萊、馬來西亞、菲律賓和越南 與中國在南海地區存在主權衝突，東盟為防止爭端升級，持續與中國商議互不侵犯條約，但談判多年來懸而未決。

如今，南海成為中美競爭的微妙戰線，美國及其他西方國家的軍艦、戰鬥機不時航經這條繁忙的水道，進行「自由航行」和「飛越巡邏」；而中國在此地區的軍事、海巡行為也越發具有侵略性，促使周邊國家加強領土防禦。

美聯社報導稱，東盟各國外長在公報草案中表示：「我們對此地區日益激烈的軍備競賽和海軍部署表示擔憂，這可能導致擦槍走火、加劇緊張局勢，並可能破壞地區和平、安全與穩定。」報導指出，最終的公報措辭仍可能因談判而發生變化。

雅加達智庫哈比比中心（Habibie Center）的主任安瓦爾（Dewi Fortuna Anwar）表示，南海爭端目前尚無解決方案，東盟只能採取措施、防止全面衝突：「我們希望中國放棄這一主張（指南海主權相關主張），但不要對此抱持期待。」