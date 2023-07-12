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快時尚巨頭SHEIN被爆在美遊說 還雇前副總統奎爾之子

中國新聞組／北京11日電
成立於中國南京、美國最大快時尚零售商希音(Shein)正在效仿亞馬遜轉型。（Getty Images)
成立於中國南京、美國最大快時尚零售商希音(Shein)正在效仿亞馬遜轉型。（Getty Images)

中美角力背景下，中資企業在美國愈來愈受關注；美國之音報導，備受美國年輕消費者喜愛的中國快時尚電商SHEIN（希音），勞工狀況和爭議的商業行為，遭美國國會議員和活動人士批評，不過SHEIN去年起已在美國花費超過50萬美元政治遊說，遊說人士包括美國前副總統奎爾（Dan Quayle）的兒子。

彭博分析顯示，SHEIN已成為美國快時尚市場占比最大的公司，去年估價達1000億美元，高於快時尚巨頭H&M和Zara的總和。不過，SHEIN的負面新聞層出不窮，不僅捲入抄襲醜聞，還被曝員工被迫超時工作。據報導，一些美國國會議員擔心SHEIN使用來自新疆的棉花，被認為是維吾爾人強迫勞動的產物，但SHEIN否認指控。此外，SHEIN推動快時尚風潮，也受到環保人士批評。

報導指出，SHEIN目前雇請的八名遊說人員均有美國政府工作的背景，這八人來自兩家遊說公司；一家是重量級公司Akin Gump，另一家公司HHQ儘管規模較小、成立時間短，但合夥人班.奎爾(Benjamin Quayle)是美國前副總統奎爾的兒子，班.奎爾本人還親自為SHEIN遊說。

另外，班·奎爾的兄弟塔克·奎爾(Tucker Quayle)也有深厚的中國商業背景，他在中國工作了20多年，精通漢語普通話。

「不是所有的遊說人都是生而平等的，」研究政治遊說的專家弗里曼表示，像奎爾這樣的遊說人對SHEIN來說非常重要，「能夠比其他一般的遊說人打開更多扇門」。

「無論是像SHEIN這樣的外國企業還是外國政府，當他們看到批評的聲音開始增多時，他們便會主動出擊，試圖確保國會不會對此採取任何行動，」弗里曼說「他們會願意花費數百萬美元來保護他們的數十億美元」。

時尚 新疆 勞工

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