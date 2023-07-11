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載人升天還不夠 中國太空站將養斑馬魚及老鼠

記者謝守真／即時報導
中國太空站未來將養魚，以及進行小鼠實驗。（截自新華社）
中國太空站未來將養魚，以及進行小鼠實驗。（截自新華社）

中國近年持續加快其太空站的建設，愈來愈多的科學實驗將在太空站中進行。中國太空站近期於北京舉行的太空站科學與應用項目徵集宣講會上宣布新任務，未來中國太空站將飼養斑馬魚。

綜合觀察者網、香港01報導，中國太空站科學與應用項目徵集宣講會10日在北京舉行。中國載人航天工程空間應用系統總指揮助理張偉表示，中國太空站中將飼養斑馬魚，用於研究小型密閉系統中魚和微生物的相互作用。他特別指出，由於斑馬魚是脊椎動物，還可以利用斑馬魚研究骨丟失現象，具有「科研價值」。此外，還可利用斑馬魚研究目的基因在脊椎動物中的表達和功能等等。

除了養魚外，中國載人航天工程空間應用系統副總設計師鐘紅恩指出，將來還計劃在太空站用小鼠進行實驗，當中包括小鼠在太空中的生長實驗，及小鼠在地面受精後在太空孕育的實驗。期盼透過這些實驗，「研究人類在太空繁衍的可能性」。

此前，人民日報旗下的大江東工作室曾引述中科院上海技物所空間生命科學儀器研製團隊報導稱，在籌建中國太空站的過程當中，上海技物所承擔了其重要的生命生態、生物技術科學實驗系統的研製，當中也包括「太空養魚」計畫。

對此，研發人員要實現在一個失重的水族箱內做到自動餵魚、氧氣平衡控制、溫度控制、光照控制等，模擬出和地面水池一樣的生態環境，而藻類必須要在「陽光」下健康生長，且魚類也要在太空中存活並繁殖產卵。

而所謂的「陽光」，將由LED燈為藻類提供「光照」並模擬地球上的日夜更替，監控攝影機紀錄魚的生存情況，當中配置的水循環系統還可以監測水的pH值、溶解氧、電導率等相關參數。於此同時，所有的數據都要一併傳回地面用作監測與分析。

就「太空養魚」計畫，中科院上海技物所結構工程師田清日前解釋，「太空魚缸將呈密閉狀，在太空的失重狀態下，餵食、撈魚卵等事項會變得異常艱難」。在研究過程中，很多環節要經過數年反覆論證、試驗，譬如自動投餵魚食的設計。他稱，太空人在太空站要做大量的實驗，難以天天餵魚，「要研發出自動投餵裝置，並解決魚糧的形狀」。

中國載人航天工程空間應用系統總指揮助理張偉10日指出，中國太空站將飼養斑馬魚，並...
中國載人航天工程空間應用系統總指揮助理張偉10日指出，中國太空站將飼養斑馬魚，並用於研究小型密閉系統中魚和微生物的相互作用。（截自中新網）

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