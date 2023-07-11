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發改委8天2度會民企 振興經濟先聽「自己人」心聲

中國新聞組／北京11日電
鄭柵潔10日上午召開與民營企業溝通交流機制座談會。圖為鄭柵潔資料照片。(取材自中政營商環境網)
鄭柵潔10日上午召開與民營企業溝通交流機制座談會。圖為鄭柵潔資料照片。(取材自中政營商環境網)

北京官方今年多次強調要提振民企；國家發改委近期召開多場與民營企業的交流機制座談會，昨日上午最新一場邀請百度集團、春秋旅遊、驢肉曹餐飲等企業，聽取民企發展及面臨的難題。這是國家發展改革委主任鄭柵潔8天內2度召開與民營企業溝通交流座談會，密集釋放支持民營經濟政策信號。

根據中國國家發展和改革委員會官網，鄭柵潔10日上午召開與民營企業溝通交流機制座談會，邀請百度集團、隆基綠能、春秋旅遊等企業出席，不僅兼顧大、中、小型不同規模，也覆蓋東、中、西部不同地區，聽取來自各方面的真實情况。

鄭柵潔表示，民營企業對宏觀政策的具體感受，和結合自身發展實際提出的政策建議，「是發改委研究制定宏觀政策、開展宏觀調控的重要參考」。

國家發改委稱，下一步將持續完善與民營企業溝通交流機制，選取不同行業、不同規模、不同區域有代表性的企業，深入了解企業經營發展實况，有針對性地解決訴求。

鄭柵潔對上一次主持召開民營企業家座談會是在3日，出席者包括三一集團、奧克斯集團、圓通速遞、波司登、農夫山泉等5家民企負責人。

鄭柵潔當時表示，國家發展改革委將持續發揮民營企業溝通交流機制作用，認真傾聽民營企業家的真實想法，研究提出務實管用的政策舉措，盡力幫助民企解決實際困難。

據國務院部署安排，多個部委與各類企業建立常態化溝通交流機制，連日來，除發改委召開民營企業家座談會，工信部也召開製造業企業座談會、專精特新中小企業圓桌會議。此外，還有國資委召開國有經濟運行圓桌會，商務部召開外資企業圓桌會等。

中共總書記習近平今年3月在「兩會」期間提出「始終把民營企業和民營企業家當作自己人」，但學者指出，國企民企公平競爭還沒真正落實。

「中國新聞周刊」引述中國財政科學研究院院長劉尚希指出，例如在房地產業上民營房地產企業受到影響非常大，國企受到的影響較小；「中央反覆強調『兩個不動搖』，支持民營經濟發展壯大，但是在現實中，公平競爭原則在國企和民企中還沒有真正落實。」

學者並指出，政府了解企業訴求，可解決信息不對稱問題，但要釋放出明確的政策信息，中國財政科學院院長劉尚希則認為，從當前來看，不確定性的監管政策需要調整，要給民營企業吃長效的「定心丸」，「老的定心丸可能不夠了」。

國家發展改革委主任鄭柵潔近日數度召開與民營企業溝通交流機制座談會，圖為車企的工作...
國家發展改革委主任鄭柵潔近日數度召開與民營企業溝通交流機制座談會，圖為車企的工作人員正在裝配整車。 （新華社）

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