發改委8天2度會民企 振興經濟先聽「自己人」心聲

鄭柵潔10日上午召開與民營企業溝通交流機制座談會。圖為鄭柵潔資料照片。(取材自中政營商環境網)

北京官方今年多次強調要提振民企；國家發改委近期召開多場與民營企業的交流機制座談會，昨日上午最新一場邀請百度 集團、春秋旅遊、驢肉曹餐飲等企業，聽取民企發展及面臨的難題。這是國家發展改革委主任鄭柵潔8天內2度召開與民營企業溝通交流座談會，密集釋放支持民營經濟政策信號。

根據中國國家發展和改革委員會官網，鄭柵潔10日上午召開與民營企業溝通交流機制座談會，邀請百度集團、隆基綠能 、春秋旅遊等企業出席，不僅兼顧大、中、小型不同規模，也覆蓋東、中、西部不同地區，聽取來自各方面的真實情况。

鄭柵潔表示，民營企業對宏觀政策的具體感受，和結合自身發展實際提出的政策建議，「是發改委研究制定宏觀政策、開展宏觀調控的重要參考」。

國家發改委稱，下一步將持續完善與民營企業溝通交流機制，選取不同行業、不同規模、不同區域有代表性的企業，深入了解企業經營發展實况，有針對性地解決訴求。

鄭柵潔對上一次主持召開民營企業家座談會是在3日，出席者包括三一集團、奧克斯集團、圓通速遞、波司登、農夫山泉等5家民企負責人。

鄭柵潔當時表示，國家發展改革委將持續發揮民營企業溝通交流機制作用，認真傾聽民營企業家的真實想法，研究提出務實管用的政策舉措，盡力幫助民企解決實際困難。

據國務院部署安排，多個部委與各類企業建立常態化溝通交流機制，連日來，除發改委召開民營企業家座談會，工信部也召開製造業企業座談會、專精特新中小企業圓桌會議。此外，還有國資委召開國有經濟運行圓桌會，商務部召開外資企業圓桌會等。

中共總書記習近平今年3月在「兩會」期間提出「始終把民營企業和民營企業家當作自己人」，但學者指出，國企民企公平競爭還沒真正落實。

「中國新聞周刊」引述中國財政科學研究院院長劉尚希指出，例如在房地產 業上民營房地產企業受到影響非常大，國企受到的影響較小；「中央反覆強調『兩個不動搖』，支持民營經濟發展壯大，但是在現實中，公平競爭原則在國企和民企中還沒有真正落實。」