新聞評論／相比布林肯遭冷遇 葉倫抵北京氣氛熱絡「富有成效」

美國財政部長葉倫在北京的4天訪問，會晤了中國國務院總理李強、副總理何立峰等高官。(Getty Images)

美國財政部長葉倫 在北京 的4天訪問，會晤了國務院總理李強、副總理何立峰、財長劉昆、人行行長易綱，和剛升人行黨委書記、預料將接替易綱出任行長的潘功勝等。葉倫在記者會坦承，這次訪問雖然沒有突破，但和中方官員的會談「富有成效」，有助雙方建立建設性的溝通管道。比起國務卿布林肯上月訪中的冰冷，葉倫這次帶來了熱絡氣氛，多少為美中關係鋪陳了回溫契機。

葉倫這次北京行，被視為美中關係「下限」的觀察指標：若連葉倫都搞不定，美中關係恐怕就難以回春。原因是，葉倫是拜登 政府中最受北京歡迎的部長，她曾極力反對和中國「脫鉤」，認為那是災難；後來美方將「脫鉤」改為「去風險化」，多少參考了葉倫的意見。葉倫這次訪問雖缺乏具體突破，但她的親切得到中方友善以對，也為美國氣候特使柯瑞稍後的訪問奠定基礎。

在歐巴馬政府擔任過聯準會主席的葉倫，是自由經濟的理性信徒，並不贊成政府拿經濟制裁作為外交對抗工具。她曾主張應取消川普對中國3500億美元貨品課徵的懲罰性關稅，認為這無助降低貿易逆差，反而使美國的通貨膨脹惡化。但她的主張得不到鷹派氣焰高漲的拜登政府認同，多數官員仍認為高關稅可促使供應鏈中的產業移出中國，因此必須維持。無論如何，葉倫的溫和立場為她贏得了中方的好感。

葉倫在會晤李強和何立峰時，皆強調美方不尋求與中國脫鉤斷鏈，也不尋求與中國進行「贏家通吃」的鬥爭，而是希望採取能讓兩國都長期從中受益的經濟競爭。對於美中雙邊貿易去年達6900億美元，創下歷史新高，葉倫認為，這表示兩國企業在外交緊張中仍有足夠空間進行投資貿易。

葉倫對此行的期待不高，認為主要是為認識剛換屆的領導班子，彼此熟悉適應。值得注意的是，中共還特別安排已退休的前副總理劉鶴及前人行行長周小川與她餐敘，顯示北京當局願積極透過葉倫建立中美連結。其中，葉倫與國家外匯局局長、料將出任人行行長的潘功勝見面，引起最多注目，認為葉倫可能向他提出繼續或擴大「購買美國國債」的要求，這是葉倫身為財長的要務。

總體而言，葉倫這次訪問雖未見突破，但彼此的氣氛是熱絡的，語氣也是正面的。葉倫抵達北京時，北京剛下完雨，天空剛好出現一道彩虹，接機的兩國官員都指這道彩虹給葉倫看。李強會見她時，也以彩虹為喻表達善意：「就像下雨天，只看腳下只看到一灘泥濘，而抬頭看就能看到一抹彩霞，就能看到更多彩虹。中美關係也是如此。」

美方專家認為，中國高度重視葉倫此行，顯示中方不願與美國脫鉤；且中國經濟正面臨出口不振及投資消費疲軟，葉倫背後代表的是龐大的企業與投資，自然不會怠慢。中方則認為，美國連派高層閣員訪中，顯示拜登政府已認清與中國「脫鉤」不現實，唯有彼此接觸，才能解決美國的經濟和失業問題，乃至應對2024的大選。

葉倫在離華記者會上說，「相信世界夠大，足以讓我們兩國繁榮發展，兩國都有義務負責地管理這種關係，找到在全球繁榮中共生並分享的方式。」這話，是說給中國聽，也是說給美國聽。