葉倫見李強談了什麼？ 中國財政部提4主張1要求

中國國務院副總理何立峰8日在北京會見美國財政部長葉倫。(新華社)

美國財政部 長葉倫 結束訪問中國行程，中國財政部10日發布聲明，提出四點主張及一項要求，包括取消對中加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對中出口管制及取消涉疆產品禁令等，並要求美方採取實際行動，回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切。

但聲明也強調，中方願合作應對全球性挑戰，包括金融穩定、氣候變化、債務問題等。雙方一致同意，後續保持高層交往和各層級溝通。

另綜合外電消息，在葉倫之後，美國氣候特使凱瑞預計本月16日前後訪問中國，與北京 討論應對氣候變化方面的合作，並就即將舉行的「聯合國氣候變化框架公約」第28次締約方大會等議題交換意見。雙方還可能談及在遏制甲烷排放方面的合作。

據中國財政部昨天發布，葉倫訪中期間，分別與國務院總理李強、副總理何立峰等官員舉行會談，相關會見會談「坦誠、務實、深入，具有建設性」。

據發布，中方在與葉倫的會談中提出，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。中美加強合作是兩國的現實需求和正確選擇。美方表示，其不尋求對中「脫鉤」，世界前兩大經濟體脫鉤，對兩國都是災難性的，也會給世界帶來不穩定。美方無意強迫各國選邊站隊，使世界經濟碎片化。

北京要求美方採取實際行動回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切。會談中，中方重申在取消對中加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對中出口管制及取消涉疆產品禁令等問題的關切，希望美方切實採取行動，回應中方。

北京還告訴葉倫，中國實現經濟快速發展，也會為世界經濟成長作出積極貢獻。差異不應成為產生隔閡的理由，恰恰是加強溝通和交流的動力。中美應透過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國經濟關係注入穩定性和正能量。

此外，北京在與葉倫會談中展現中方對合作應對全球性挑戰的積極意願。包括金融穩定、氣候變化、債務問題等全球性挑戰。

有效應對解決全球性挑戰，離不開中美協調合作。雙方並一致同意，按照兩國元首峇里島會晤重要共識，後續保持經濟領域的高層交往和各層級溝通交流。