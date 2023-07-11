才喊保持中立 所羅門與中國建立戰略夥伴關係

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（後左）與中國國務院總理李強（後右）10日簽訂協議，兩國官員交換文件。(路透)

中國國家主席習近平 與到訪的所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）10日宣布，中國和所羅門群島正式建立全面戰略夥伴關係。蘇嘉瓦瑞曾在行前表示，所國將在美中之間保持中立。

中共黨媒央視指出，習近平在北京 會見蘇嘉瓦瑞時稱，中國和太平洋島國都是發展中國家，應當在南南合作的框架下加強相互支持。習近平還承諾支持太平洋島國提出的區域發展戰略「2050年藍色太平洋大陸戰略」。

美國之音報導，這是蘇嘉瓦瑞去年與中國秘密達成一個安全協議之後首次訪華。這一安全協議同意中國海軍艦船在所羅門群島港口停靠，允許中國武裝人員在該國駐紮，這令美國和包括澳洲 在內的所羅門群島的一些鄰國感到震驚。

另據法新社報導，中國總理李強會晤蘇嘉瓦瑞後雙方簽署了九個合作文件，其中包括有效期至2025年的警務合作落實計畫，進一步加深兩國四年前建立的正式關係。

2019年，中國誘使貧困的所羅門群島斷絕與台灣的正式外交關係。而中國與美國在太平洋地區的地緣政治對抗，以及謀求影響力，也為這一地區的國家帶來數以億計美元的好處，包括援助、貸款、建設項目等。

報導說，蘇嘉瓦瑞7日在紀念所羅門群島脫離英國獨立45周年的演講中說，大國正競相拓展勢力，「我們希望保持中立，因為在國際上選邊站，或跟不符合我們利益的一方結盟，並不符合我們人民和國家的利益。我們的國家利益就是追求發展。」

法新社表示，蘇嘉瓦瑞對北京的訪問將很可能加劇外界對所羅門群島更加靠近中國的憂慮。

中國在中所關係中的這一突破引起了美國、澳洲和紐西蘭等國的震驚，它們擔心中國可能會藉此機會進而謀取在所羅門群島建立軍事基地，對周邊國家構成安全威脅。從這時起，南太地區實際上已經成為美中爭奪的一個新戰場。