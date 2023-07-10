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葉倫：美國經濟衰退風險仍未排除

道指收漲209點 擺脫連3日跌勢

葉倫在北京與美商說了什麼？中國美國商會揭露內容

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國美國商會10日公布美國財長葉倫7日與美企高管座談會的致詞內容。（取材自中國美國商會微信公眾號）
中國美國商會10日公布美國財長葉倫7日與美企高管座談會的致詞內容。（取材自中國美國商會微信公眾號）

財政部葉倫已結束到中國4天訪問行程，不過相關內容仍持續受到關注，而中國美國商會最新揭露的訊息指出，葉倫7日在座談會提到，在經濟領域，與中國有關官員的定期交流有助於美國「監控經濟和金融風險」，也強調「進一步的市場改革」符合中國自身的利益。

據中國美國商會10日下午公布的葉倫7日到訪內容，葉倫當天參加中國美國商會舉辦的座談會，與會人員包括美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）、財政部其他官員以及近十餘位商界領袖，包括中國美國商會副主席、和睦家醫療創始人李碧菁（Roberta Lipson）和中國美國商會董事會成員、波音中國區總裁謝利嘉（Sherry Carbary）等人。開幕致詞後的閉門會議持續1個多小時。

葉倫在開幕致辭中談到，她希望進一步深化雙邊溝通，包括在經濟問題上的溝通，「我們認為，確保美中高層保持直接、明確的溝通管道符合兩國的最佳利益。在經濟領域，與中國有關官員的定期交流有助於我們監控經濟和金融風險，也有助於為兩國之間建立健康的經濟關係創造條件」。

就美中競爭議題，葉倫指出，美國尋求與中國進行良性經濟競爭，但強調只有通過公平競爭，良性經濟競爭才可持續，從而使雙方都能從中受益。她還補充道，她向中國有關官員轉達了美國商界的各種擔憂，包括中國使用非市場手段，如增大對國有企業和國內企業的補貼，並對外國企業市場准入設置壁壘等。她對近幾個月針對美國企業的懲罰性行動尤感不安。

葉倫還表示，她相信進一步的市場改革符合中國自身的利益，並指出過去基於市場的做法幫助推動了中國的快速增長，創造了「非凡的經濟成功的實例」。最後，葉倫強調，世界最大的兩個經濟體之間的「脫鉤」將破壞全球經濟穩定，而且幾乎不可能做到，且兩國之間的貿易在2022年達到了歷史最高水平。

中國美國商會會長何邁可在議致辭時感謝葉倫的來訪，並指出美國商界呼籲中美兩國在各個層面加強交流，包括學生、學術領袖、商界人士和政府官員。何邁可強調，儘管雙邊關係面臨挑戰，但美中商界仍通過雇用、採購、生產、消費、銷售等其他經營活動，努力尋找共同發展方向，使其既體現美國商業典範又有利於美中兩國的經貿發展。

葉倫 財政部 北京

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