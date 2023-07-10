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所羅門總理訪北京 強調「不偏中美任何一方」

中國新聞組／北京10日電
所羅門群島總理抵達北京，開始為期一周的訪問。( 路透視頻截圖)
所羅門群島總理抵達北京，開始為期一周的訪問。( 路透視頻截圖)

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞9日抵達北京，開始為期一周訪問，他將為所羅門群島駐北京大使館揭幕，會見中國公司，並訪問江蘇和廣東；這是蘇嘉瓦瑞與中國達成安全協議後的首次訪問，他承諾在中美角力情況下「保持中立」，並優先考慮自己國家的發展需要，關注基礎設施問題。

蘇嘉瓦瑞日前在紀念脫離英國獨立45周年的演講中，強調了他對基礎設施的關注，他還說，首都以外的島嶼對基礎設施的需求十分迫切。

路透報導，蘇嘉瓦瑞表示，「更大的國家正在爭奪影響力。而我們希望保持中立，因為偏袒一方或與不屬於我們利益的一方結盟，不符合我國人民和國家的利益。我們的國家利益是發展。」

事實上，中美兩國在南太平洋爭奪加劇，所羅門首都霍尼亞拉國際港口的升級項目，已在今年3月與中國國企土木工程建設公司簽署了承建協議，該項目價值1.7億美元，由亞洲開發銀行資助；此外，中國電信巨頭華為正在該國建設一個由中國進出口銀行貸款600萬美元資助的手機網絡。

另據美聯社報導，拜登政府也正在實施重新開放美國駐所羅門群島大使館的計畫，以對抗中國的影響力。

美國已派出多個高級別代表團前往該地區，9月底，拜登召集了太平洋島國領導人峰會，公布了該地區的新戰略，其中包括氣候變化、海上安全和保護該地區免受過度捕撈影響等緊迫問題。

拜登承諾，美國將在未來十年向太平洋島國提供8.1億美元的新援助，其中1.3億美元用於應對氣候變化的影響。

拜登 北京 大使館

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