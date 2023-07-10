中駐美使館指領保電話遭冒用 謝鋒用音樂外交接棒乒乓外交

中國駐美大使謝鋒（右）近日訪問茱莉亞音樂學院，他稱要用「音樂外交」接續「乒乓外交」。（取材自中國駐美國大使館官網）

中國駐美國大使館 表示，多名中國公民反映，有不法分子冒用中國駐美國大使館領保求助熱線電話（202-4952216）實施電信詐騙 ，話術是以個人信息洩露、涉嫌違法犯罪、轉接國內警方通話等為由，誘騙當事人提供個人信息、進行銀行轉帳。

每日經濟新聞報導，中國駐美國大使館再次鄭重提醒在美中國公民：

一、使館領事保護與協助電話僅用於接聽中國公民緊急求助來電，不會主動外撥或提供轉接服務。

二、使館不會通知中國公民有涉及案件需要處理，不會轉接國內公檢法機關或要求當事人回撥電話進一步聯繫，更不會索要所謂「保釋金」、「擔保金」或要求進行銀行轉帳。

三、請避免在電話中向陌生人透露個人信息，或貿然轉帳。如接到疑似詐騙電話，請立即掛斷，事後可主動撥打（不要回撥來電）使館領保電話核實。如不幸遭遇詐騙，請及時向案發地警方報警。

全美報警、求助電話：911（可要求中文服務）。

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308或+86-10-65612308。

中國駐美國使領館領事保護與協助電話：駐美國大使館：+1-202-4952216、駐紐約總領館：+1-212-6953125； 駐舊金山總領館：+1-415-9296998、駐洛杉磯總領館：+1-213-8078052、駐芝加哥總領館：+1-312-7800170。

另方面，中國駐美大使謝鋒近來頻頻登上媒體版面，這一回謝鋒訪問位於紐約市的茱莉亞音樂學院，與該校榮譽院長波利希及師生代表進行座談交流活動。

他在參訪中表示，音樂藝術交流在中美關係史上發揮過重要作用。他舉例，美國總統尼克森訪華第二年，費城交響樂 團就成為中共建政後赴華演出的第一個美國交響樂團；他認為，「『音樂外交』接續『乒乓外交』，為兩國文化的交流和民心相通搭建了橋梁」。

謝鋒說，「中美關係的基礎在民間，希望在青年。藝術無國界，音樂是橋梁。」並重申「當前中美關係遭遇困難和挑戰」，期盼茱莉亞能以音樂為媒介，在中美之間架設跨越隔閡、相知相近的管道。

他並希望美方與中方相向而行，不折不扣落實兩國元首重要共識，用行動排除干擾、管控分歧，以誠意加強對話、開展合作，推動中美關係止跌回穩、重回正軌。