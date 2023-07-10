葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

美財長葉倫 首次訪華還私下宴請了「9位女經濟學家」。據媒體及網民比對網傳照片，確定出席的有「經濟學人」集團中國區總裁劉倩、著名科幻小說作家郝景芳，但其中疑也包括曾與香港 社運人士見面、＃MeToo案件中的女權運動者及當事人。這些女性的身分被扒出後，瞬間點燃中國網民怒火，大罵這些女性是「美帝認證的反賊」、「一場賣國求榮的鴻門宴」。

綜合都市快報、新浪新聞等報導，葉倫是8日中午在「長安壹號」餐廳私下宴請了9位女性。經比對目前能確定的有劉倩、郝景芳兩位，其他未得到證實。

劉倩坐在葉倫右手邊，劉倩也曬出和葉倫的合影配文：「非常榮幸能夠在葉倫訪問北京 期間與當地年輕的女性經濟學者共進晚餐。長期以來一直欽佩她在勞工和宏觀、學術界和政策方面的工作。她非常聰明，而且非常親切，是一個鼓舞人心的榜樣。」劉倩是經濟學人中國區總裁、世界經濟論壇青年領袖，經濟學博士。2021年被任命為中國英國工商會副主席。

「經濟學人」集團中國區總裁劉倩（右）。（取材自都市快報）

郝景芳坐在葉倫左手邊。她1984年生於天津，小說家，同時還是「折疊宇宙」發起人。2016年8月21日，第74屆世界科幻大會雨果獎在美國舉辦頒獎典禮，郝景芳憑藉小說「北京折疊」獲得雨果獎最佳中短篇小說獎。郝景芳也是理科學霸，清華大學經濟學博士。

網傳宴請人員中還包括著名經濟學家金刻羽。但據都市快報，郝景芳昨天通過實名認證微博證實，金刻羽並沒有參加。金刻羽是亞投行行長金立群之女，哈佛經濟學博士。

金刻羽未參加。（取材自都市快報）

網傳出席女性還包括李玲、孫祁祥、劉姝威。但也有網民稱比對照片並非這三人。李玲現任北京大學國家發展研究院經濟學教授等職。孫祁祥現任北京大學經濟學院風險管理與保險學博士生導師，國務院政府特殊津貼獲得者。

網民「知徽知墨」比對照片認為其中一位女性是Julie Eadeh，並稱她曾與香港社運人士黃之鋒，羅冠聰等人會面，丈夫是David Ng（吳仲明）。網民「牧是家」稱其中一位女性疑似弦子，本名周曉璇的弦子曾於2014年控告央視主持人朱軍性騷擾，隨＃MeToo運動席捲中國受到關注。

這也讓網民質疑，葉倫宴請的女性中「究竟有幾個是經濟學家呢？」，「這場宴席看來就是『顏色革命』」，「桌上的全抓了沒一個無辜的，反賊」，「皇軍認證」‘「美帝認證」、「看這一堆，反間諜法或許能派上用場了」，「又是清華？」，「女拳大會，這下好了，把這些人都揪出來了」，「一場賣國求榮的鴻門宴」。