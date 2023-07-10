葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者
美財長葉倫首次訪華還私下宴請了「9位女經濟學家」。據媒體及網民比對網傳照片，確定出席的有「經濟學人」集團中國區總裁劉倩、著名科幻小說作家郝景芳，但其中疑也包括曾與香港社運人士見面、＃MeToo案件中的女權運動者及當事人。這些女性的身分被扒出後，瞬間點燃中國網民怒火，大罵這些女性是「美帝認證的反賊」、「一場賣國求榮的鴻門宴」。
綜合都市快報、新浪新聞等報導，葉倫是8日中午在「長安壹號」餐廳私下宴請了9位女性。經比對目前能確定的有劉倩、郝景芳兩位，其他未得到證實。
劉倩坐在葉倫右手邊，劉倩也曬出和葉倫的合影配文：「非常榮幸能夠在葉倫訪問北京期間與當地年輕的女性經濟學者共進晚餐。長期以來一直欽佩她在勞工和宏觀、學術界和政策方面的工作。她非常聰明，而且非常親切，是一個鼓舞人心的榜樣。」劉倩是經濟學人中國區總裁、世界經濟論壇青年領袖，經濟學博士。2021年被任命為中國英國工商會副主席。
郝景芳坐在葉倫左手邊。她1984年生於天津，小說家，同時還是「折疊宇宙」發起人。2016年8月21日，第74屆世界科幻大會雨果獎在美國舉辦頒獎典禮，郝景芳憑藉小說「北京折疊」獲得雨果獎最佳中短篇小說獎。郝景芳也是理科學霸，清華大學經濟學博士。
網傳宴請人員中還包括著名經濟學家金刻羽。但據都市快報，郝景芳昨天通過實名認證微博證實，金刻羽並沒有參加。金刻羽是亞投行行長金立群之女，哈佛經濟學博士。
網傳出席女性還包括李玲、孫祁祥、劉姝威。但也有網民稱比對照片並非這三人。李玲現任北京大學國家發展研究院經濟學教授等職。孫祁祥現任北京大學經濟學院風險管理與保險學博士生導師，國務院政府特殊津貼獲得者。
網民「知徽知墨」比對照片認為其中一位女性是Julie Eadeh，並稱她曾與香港社運人士黃之鋒，羅冠聰等人會面，丈夫是David Ng（吳仲明）。網民「牧是家」稱其中一位女性疑似弦子，本名周曉璇的弦子曾於2014年控告央視主持人朱軍性騷擾，隨＃MeToo運動席捲中國受到關注。
這也讓網民質疑，葉倫宴請的女性中「究竟有幾個是經濟學家呢？」，「這場宴席看來就是『顏色革命』」，「桌上的全抓了沒一個無辜的，反賊」，「皇軍認證」‘「美帝認證」、「看這一堆，反間諜法或許能派上用場了」，「又是清華？」，「女拳大會，這下好了，把這些人都揪出來了」，「一場賣國求榮的鴻門宴」。
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