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葉倫高喊「健康競爭」 環時社評：怕淪為「美式健康」

中國新聞組／北京10日電
美國財長葉倫(右)9日上午在美國駐北京大使館舉行記者會。（Getty Images）
美國財長葉倫(右)9日上午在美國駐北京大使館舉行記者會。（Getty Images）

美國財長葉倫結束訪華行，中國官媒環球時報社評總結指出，儘管葉倫多次重申不尋求對華脫鉤，但其帶來的積極預期像風中燭火，微弱且存在不確定性，中美關係的整體悲觀預期並未改變；美方若不解決「第一顆鈕扣」問題，葉倫所謂「健康競爭」將續淪為「美式健康」。另有外媒稱，葉倫此行未談關稅卻談了氣候合作，像是為美氣候特使訪華「鋪路」，令人意外。

環球時報社評指出，葉倫對中國的訪問於9日結束，從雙方披露的信息來看，外界輿論普遍認為中美「邁出積極一步」。葉倫多次重申不尋求對華脫鉤，並表示「實現長期互利的經濟關係是可能的」。這些看法恐怕不應視為某種「表面文章」，給了外界一定的積極預期，然而這樣的預期又像風中的燭火一樣，不僅微弱而且存在不確定性。

實事求是地說，對中美關係而言，外界的整體悲觀預期並沒有改變，美方在經貿領域泛安全化的做法也沒有改變。比如，葉倫多次提到兩國間「健康的經濟競爭」，聽來不錯，但關鍵在於如何定義「健康的競爭」？是只滿足美國的地緣政治胃口、而中國只能無條件配合的「美式健康」，還是雙方在相互尊重、和平共處、合作共贏原則指導下進行真正健康的互動？

「中美關係的最大病根就在於，華盛頓的對華認知生病了，如果不解決『第一顆鈕扣』的問題，無論多麼美好的設想和願望都只會成為空中樓閣。」社評指出，華盛頓這些年的做法嚴重挫傷了外界對中美關係的信心，以至於現在它無論說什麼，都很難取信於人。希望葉倫把在中國了解到的情況帶回華盛頓，從端正認知和務實行動兩方面，切實推動中美關係早日重回正軌。

英國廣播公司（BBC）分析指出，相較美國國務卿布林肯訪華規格，葉倫此行時間更長、內容更加豐富，外界認為這可能與葉倫長期在美國政府內部扮演的反對「關稅戰」和「脫鉤」的角色有關。但出乎意料的是，氣候合作成為葉倫訪華的一個要點，而非財金問題，葉倫長期關心的關稅也未出現在公開議題中。

輿論普遍認為，氣候是中美最可能合作的領域，葉倫此次訪華主要是與中國新的經濟團隊建立一個有韌性、有成效的溝通渠道，以及為美氣候特使凱瑞的氣候談判鋪路，而不是解決貿易等具體問題。

葉倫 關稅 布林肯

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