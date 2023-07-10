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與中建交3個月 宏都拉斯盼投資千億 網：真敢要

記者謝守真／綜合報導
中國商務部副部長王受文7日抵達洪都拉斯，與宏國展開第一輪自貿談判。（路透）
中國商務部副部長王受文7日抵達洪都拉斯，與宏國展開第一輪自貿談判。（路透）

宏都拉斯今年3月與台灣斷交，與中國建交3個月後就於近日與北京展開自貿協議協定談判。宏都拉斯希望中國大陸能協助找到投資者，投資200億美元（約1444.1億人民幣）的鐵路項目計畫，連結該國太平洋及大西洋兩岸。

路透引述宏都拉斯經濟發展部部長塞拉托（Fredis Cerrato）說法指出，宏都拉斯向中國官員介紹了宏國有興趣取得融資的項目，「這些項目對我們國家的發展至關重要。」

塞拉托說，「我們正談論建造水壩、建造跨洋鐵路，還涉及到我們的發電系統」，預料前述的鐵路項目可在大約15年內建成。他補充稱，中方對利用公共和私人資金開發的項目都表現出興趣。

據悉，宏都拉斯橫穿國境、聯通兩大洋（大西洋和太平洋）海岸的鐵路項目，尋求投資者提供建設資金，項目投資估計約200億美元，是中宏雙邊貿易與投資合作的一部分。

消息一出，引起中國網上一片熱議，不少中國民眾質疑，「宏都拉斯根本是在『獅子開大口』」。有網友在微博討論區留言，「從台灣要不到錢，改從中國要錢了」、「凱子外交遺毒無窮」。

還有人表示，「斷交算了，200億美元真敢開口」。有網還列出數據表示，「2022年宏都拉斯GDP為296億美元，200億要中國建鐵路，『你拿什麼東西還啊』，呼籲大家『必須堅決抵制，都是中國人的血汗錢！』」

據中國商務部的消息，中國與宏都拉斯自貿協定第一輪談判7日在宏國首都德古西加巴舉行。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文率中方代表團與會，宏國經濟發展部部長塞拉托率宏方代表團出席。

同日，雙方還出席中宏經貿混委會首次會議。王受文稱，中方願與宏方在「一帶一路」框架下加強戰略對接，通過商簽自貿協定等方式為雙邊經貿合作提供制度性保障。塞拉托則表示，宏都拉斯願與中國加強政策對接，歡迎陸企積極參與其戰略優先項目。

此前，中國與宏都拉斯於3月26日建交，隨後於6月12日發表聯合聲明，宣布兩國自由貿易協定達成共識。

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