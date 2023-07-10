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達賴喇嘛：北京透過多管道 表達與他接觸意願

記者賴錦宏／綜合報導
西藏精神領袖達賴喇嘛日前向媒體表示，為了解決西藏問題，北京當局透過正式或非正式管道，表達願意與他接觸。（歐新社）
西藏精神領袖達賴喇嘛日前向媒體表示，為了解決西藏問題，北京當局透過正式或非正式管道，表達願意與他接觸。（歐新社）

西藏精神領袖達賴喇嘛日前向媒體表示，「中國正在發生變化」，為了解決西藏問題，北京當局透過正式或非正式管道，表達願意與他接觸。達賴還稱，自己從來不拒絕與北京對話，並已對此做好準備。他還表示，希望自己活過百歲，為西藏、為人類做更多的工作。

綜合外電消息，達賴喇嘛6日在西藏流亡政府所在地─印度達蘭薩拉（Dharamshala）度過88歲生日。數百名支持者和流亡藏民參加了這次祝壽活動。

自從達賴喇嘛在1959年逃離西藏來到印度後，他一直生活在達蘭薩拉，並把這裡作為自己的總部。

據印度斯坦時報8日報導，達賴喇嘛在最近一次談話中，向媒體回答了他是否有意願與北京恢復對話的問題。

達賴稱，「我們（西藏流亡政府）並不謀求獨立，我們在許多年前就決定要留在中華人民共和國裡面」。他還說，「現在，中國正在發生變化。中國方面通過正式或非正式方式，表示願意與我接觸」。

達賴並稱，他從來都不拒絕對話。現在北京也意識到西藏人民的精神非常堅定。「為了解決西藏問題，他們希望與我接觸。我這裡沒有任何問題」。

他還表示，他出生在西藏，還保留著達賴喇嘛這個名稱。但是，他除了為西藏的事業工作外，還一直在為眾生的福祉而努力。他已做了能做的一切，但他沒有失去希望，沒有氣餒。

達賴還說，他不生任何人的氣，甚至不生那些對西藏採取嚴厲態度的中共領導人的氣。他在中國旅行的時候看到了許多寺廟，中國從歷史上講就是一個佛教國家。

達賴喇嘛 北京 印度

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