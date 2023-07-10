美媒：中民主派挺蔡英文 在美遭紐約僑團警站暴打

蔡英文2019年過境紐約，在下榻飯店外，支持與反對雙方發生肢體衝突。(記者顏嘉瑩/攝影)

中央社報導，中國紐約僑社長樂公會化身受北京指使的海外警察 站，種種迫害異己和觸犯美國司法的劣行，因檢警偵辦和法院審訊而曝光，其中包括旅居海外的中國民主派，力挺總統蔡英文 過境紐約也被痛毆。

報導引述自由亞洲電台指出，44歲的林海回憶2019年在曼哈頓 遭受暴力攻擊並指控，這些攻擊者來自長樂公會等親共團體。

離鄉背井來到紐約落腳前，林海曾是中國國企的員工，因他帶頭參與家鄉的環保抗爭，開始被國保跟蹤、騷擾，2019年初，他攜家帶眷逃到美國。

據報導，那是林海移民美國後的首個盛夏，他加入歡迎蔡英文過境紐約的行列，當林海穿越曼哈頓公園大道擠向迎接隊伍的第一排，他被映入眼簾的「紅海」嚇壞了。

他說：「到處都是中國的五星紅旗，擴音器撥放著中共的愛國歌曲，他們喊『祖國萬歲』、『打倒蔡英文』…；我們不甘示弱呀！舉著小旗子喊著『民主萬歲』和『打倒共產黨』！」

林海表示，突然，這些人穿過馬路湧向支持蔡英文的這邊，分明是有目標、有預謀的攻擊。

當時戴紅帽的施暴男手持約兩公尺長中國國旗杆，猛然襲向林海腦門，事後林海等共五個民主派人士被打傷送醫，雖向警方報案，卻因場面混亂難確定襲擊者身分，最後沒有人被起訴。

他摸著額頭上的傷疤表示，當獲悉長樂公會的中國僑領盧建旺與陳金平近期被逮捕，「我心理還是比較安慰一些，那晚也睡得比較好了…正義將得到伸張」。

報導說，多名受訪者指出，在長樂公會成立中國警察站以前，這個僑社的若干成員即已不時恐嚇倡議民主或宗教自由的團體。

而盧建旺也向承辦幹員坦承，2015年中共領導人習近平訪美，他曾與其他僑領各號招15人到美國首府華盛頓，干擾法輪功信徒嗆習，並說中國領事館還酬謝他們每人現金60美元。