葉倫會潘功勝推銷美債？網民看出貓膩：不會空手而歸
美國財長葉倫訪華行程過半，已會見多位中國高官，但她昨天和人行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝會見的報導，引發網民熱議登上熱搜。有分析稱，外媒多認為葉倫此行是為向中國推銷美債，而被視為改革者的潘功勝又可望接掌人行，這讓中國網民憂心中國將任由美國予取予求，而從會見規格來看，「感覺葉倫不會空手而歸」。
繼前天會見中國人民銀行行長易綱等人後，葉倫昨天先後會見了國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰以及潘功勝。但不少網民發現，官媒以大約兩段文字篇幅報導葉倫與何立峰的會面情況，但對於與潘功勝的會面，只有一段簡單文字：「潘功勝會見了來訪的美國財長葉倫，就共同關心的經濟金融議題交換了意見。中國人民銀行副行長宣昌能參加會見。」
有網民說，根據中國官媒報導新聞向來慣例，「字愈少，事愈大」，這似乎代表葉倫與潘功勝的會面「有貓膩」。許多網民猜測，葉倫應在潘功勝面前提出希望中國繼續持有甚至買進新美國國債的要求。有網民擔心：「先見易綱再見潘功勝，這次還有副行長作陪，感覺葉倫這次不會空手而歸。」
網民的憂心來自於近日多家外媒報導，指葉倫此行是接力美國國務卿布林肯之後，在國債問題上有求於中國。相關報導指出，美債規模屢創新高，6月中旬首次突破32兆美元，若新債券無人接盤，原有債權國繼續拋售，美債將面臨違約風險。而中國持有近8700億美元的美債，是美國第二大債權國。有中國網民因此戲稱，葉倫的內心小劇場是「美債滯銷，幫幫我們！」
而據近日報導，潘功勝預料接替易綱擔任行長，潘功勝具歐美經歷，英語流暢，與海外投資者打交道暢通無阻，被視為改革者，北京希望藉此表明中國金融市場繼續對外開放立場。而潘功勝的升任消息及其背景，是在葉倫訪華前夕公布，被認為可能有助於中美財經團隊對話。也因此有不少評論稱，葉倫會見易綱、潘功勝是為推銷美債。
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