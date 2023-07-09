葉倫會潘功勝推銷美債？網民看出貓膩：不會空手而歸

中國人民銀行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝（右）會見美國財長葉倫。（取材自中國人民銀行）

美國財長葉倫 訪華行程過半，已會見多位中國高官，但她昨天和人行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝會見的報導，引發網民熱議登上熱搜。有分析稱，外媒多認為葉倫此行是為向中國推銷美債，而被視為改革者的潘功勝又可望接掌人行，這讓中國網民憂心中國將任由美國予取予求，而從會見規格來看，「感覺葉倫不會空手而歸」。

繼前天會見中國人民銀行行長易綱等人後，葉倫昨天先後會見了國務院 副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰以及潘功勝。但不少網民發現，官媒以大約兩段文字篇幅報導葉倫與何立峰的會面情況，但對於與潘功勝的會面，只有一段簡單文字：「潘功勝會見了來訪的美國財長葉倫，就共同關心的經濟金融議題交換了意見。中國人民銀行副行長宣昌能參加會見。」

有網民說，根據中國官媒報導新聞向來慣例，「字愈少，事愈大」，這似乎代表葉倫與潘功勝的會面「有貓膩」。許多網民猜測，葉倫應在潘功勝面前提出希望中國繼續持有甚至買進新美國國債 的要求。有網民擔心：「先見易綱再見潘功勝，這次還有副行長作陪，感覺葉倫這次不會空手而歸。」

網民的憂心來自於近日多家外媒報導，指葉倫此行是接力美國國務卿布林肯之後，在國債問題上有求於中國。相關報導指出，美債規模屢創新高，6月中旬首次突破32兆美元，若新債券無人接盤，原有債權國繼續拋售，美債將面臨違約風險。而中國持有近8700億美元的美債，是美國第二大債權國。有中國網民因此戲稱，葉倫的內心小劇場是「美債滯銷，幫幫我們！」

而據近日報導，潘功勝預料接替易綱擔任行長，潘功勝具歐美經歷，英語流暢，與海外投資者打交道暢通無阻，被視為改革者，北京希望藉此表明中國金融市場繼續對外開放立場。而潘功勝的升任消息及其背景，是在葉倫訪華前夕公布，被認為可能有助於中美財經團隊對話。也因此有不少評論稱，葉倫會見易綱、潘功勝是為推銷美債。