葉倫訪華兩樣情 官方高規格接待 民間卻狂潑冷水

美國財政部長葉倫8日中午邀請6名中國女性經濟學家共進午餐，相互分享「決策桌上唯一的女性」的經驗故事。圖為葉倫（左二）7日在北京與美國企業代表座談。（路透）

美國財長葉倫 首度訪華行程滿檔，美媒引述學者分析認為，中方罕見安排葉倫與多位前後任財經高官會晤，釋出友善氛圍，顯示中國高度重視葉倫此行，凸顯中方也不願與美國脫鉤且有求於美國。不過中國民間則表現出兩樣情，不少聲音對葉倫此行潑冷水，稱中國待她是「沒紅毯沒國宴只有紅線」，而總理李強 提到的彩虹，則是「給妳（葉倫）點顏色瞧瞧。」

美國之音報導，中方此次接待葉倫，罕見安排她與總理李強、副總理何立峰，甚至已退休的前副總理劉鶴等多位前後任財經高官會晤，官媒宣傳和微博網民也熱議她的訪華花絮，釋出友善的氛圍。學者分析，中國高度重視葉倫此行，凸顯中方也不願與美脫鉤，且中國經濟困境仍待美國和外資伸援手。

報導引述中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，美國國務卿布林肯和葉倫先後訪華，證明拜登政府已認清與中國「脫鉤」不現實。「她（葉倫）還不光是見現任的領導人，還有見劉鶴、跟以前央行的行長周小川吃飯，這個好像以前沒有的，以前中國退休的官員不太參與外事接待，那證明中美這個關係、鏈接要重新建起來。」

相較於布林肯，官媒和網民對葉倫此行的看法相對熱絡。葉倫一抵達，央視旗下「玉淵譚天」發文稱「中美雙方握手近20秒」，並解讀當時北京 天空一道彩虹「互相尊重，才能雨過天晴。」即使李強會晤葉倫時也稱「我們風雨後，一定能夠見到更多彩虹。」

葉倫抵達北京當晚在雲南飯館用餐的花絮也受到媒體關注，「葉倫用筷子很熟練」、「愛吃特色菌子見手青」、甚至美國官員出差吃飯如何報銷，都成為微博熱議話題。

王義桅分析，中國官方及媒體高調看待葉倫此行，是深知美國政商圈非「鐵板一塊」，與葉倫交手的都是對中國相對友善且積極投資的華爾街金融寡頭們，中國當然要爭取合作，以確保中美關係回到正軌。

但中國輿論和網民的反應其實不一，有拉攏者，但也不乏潑冷水及嘲諷者。南方日報報導「對於葉倫訪華不必期待過高」；部分自媒體稱中方接待葉倫「沒紅毯沒國宴只有紅線」、「沒走上紅毯，沒吃上國宴的老太太發飆了，美國政客的標準作秀」，還重新詮釋李強口中的「彩虹」指的應是「給妳點顏色瞧瞧」。