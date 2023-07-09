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福島核廢水即將排入海 中商家賣日核輻射區食品挨罰

中國新聞組／北京9日電
中國加強對日本進口食品的檢查。(取材自新華網)
中國加強對日本進口食品的檢查。(取材自新華網)

日本即將排放福島核廢水，中國海關總署為防範受到放射性污染的日本食品輸華，已對來自日本福島等10個縣（都）食品下禁令。據了解，早在2011年，中國就開始對福島等可能遭受核污染影響的日本進口食品進行入境管理，多個商家因售賣核輻射區食品被罰。此外，有中國學者建議，日本一意孤行排「核」入海，中國當局可考慮對日本東電實施制裁。

北京日報報導，中國海關總署表示，為保護中國消費者進口食品安全，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，實施100%查驗。

其實在2011年，中國就明文禁止進口日本福島縣、栃木縣、群馬縣、茨城縣、千葉縣的乳品、蔬菜及其製品、水果、水生動物及水產品。後來更擴大到宮城縣、山形縣、新潟縣、長野縣、山梨縣、埼玉縣、東京都等都縣的進口食品、食用農產品及飼料，共涉及日本12個都縣。

今年以來，多個商家曾因售賣日本核輻射區進口食品被罰。其中，成都神樂町餐飲有限公司因銷售來自核輻射區日本福島縣的「大七酒」被罰款3萬元（人民幣，下同，約4155美元）；錫山區億柒零零食店因銷售原產地為日本東京都的龍角散白桃味夾心糖果、薄荷味夾心糖果被沒收非法財物；位於青島的經濟技術開發區紀念日咖啡廳因銷售產自日本千葉縣的威士忌被罰款1萬元。

另據觀察者網報導，日本政府計畫最早8月開始排放福島核污染水入海。日方數據是否完整、檢測樣本是否充分、水中是否含有其他無法處理的放射性核素、對海洋生態有哪些潛在威脅……在133萬噸核污染水即將被排入大海前，日本依然無法打消外界的質疑。

日本排放核污染水的安全性看似得到了國際原子能總署（IAEA）的認可，但全球科學家依然憂心忡忡。中國社會科學院海洋法專家王翰靈表示，「日本政府偷換概念，把IAEA的監督權當作核准權，將其出具的報告當作護身符。」

王翰靈指出，國內外有一種意見認為，應該將日本核污染水排海的問題訴諸國際法院或國際海洋法法庭。然而，類似這樣的國際訴訟首先需要有關國家或國際組織取得共識，有堅定的政治意願。其次，這種訴訟取證比較困難，訴訟時間長，也存在諸多政治和技術阻礙。

王翰靈說，「在此情況下，中國應該繼續通過外交途徑，以相關國際法為基礎，與受影響較為嚴重的國家及國際社會一道，敦促日本停止核污染水排海計畫。同時，中國應該禁止進口日本及其他國家的核污染海產品及其他產品，還可以考慮對日本東電公司及相關人員實行制裁。 」

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