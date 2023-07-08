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論壇活動氾濫 中11部門專項清理整治

記者陳政錄／即時報導
中國近年積極打擊貪腐行為，其中，對於論壇活動過於氾濫和其中可能存在的違法違規問題，大陸當局也將進一步查處。（新華社）
中國近年積極打擊貪腐行為，其中，對於論壇活動過於氾濫和其中可能存在的違法違規問題，大陸當局也將進一步查處。（新華社）

為整頓論壇活動過多過濫問題，打擊其中存在的違法違規行為，中共中宣部等11部門近日聯合印發通知，將在全中國範圍內展開專項清理整治，時間還溯及至2021年，主要打擊類型包括內容空泛、導向有偏差的「表演式」、「形式主義」論壇活動。

在近年經濟成長放緩的背景下，因應財政壓力，中國當局已陸續下令制止餐飲浪費行為、嚴肅查處揮霍公款，要求公家機關「過緊日子」必須常態化 ，和在「國務院機構改革方案」中，提出精減公務員等，並積極打擊貪腐。

據中國官媒中新社8日報導，近期，中共中央宣傳部、中央網信辦、中央外辦、外交部、教育部、公安部、民政部、文化和旅遊部、人力資源社會保障部、國資委、市場監管總局等11部門聯合印發了《關於開展論壇活動專項清理整治工作的通知》。

通知要求，按照全面清理、嚴肅整治、分級負責、統一規範的原則，深入治理論壇活動過多過濫問題，嚴厲打擊論壇活動中的違法違規行為，著力解決擾亂市場秩序、影響社會安全穩定、侵害人民群眾合法權益的突出問題，建立健全管理長效機制，推動論壇活動堅持正確導向，實現規範健康有序發展。

據通知，清理整治範圍包括中共黨政機關、高校、科研院所、社會組織、企業等舉辦的各類論壇活動，包括論壇、峰會、講壇、講座、年會、報告會、研討會等。同時，要求各地區各部門對2021到2023年舉辦的論壇活動情況進行摸底調研。

通知也列舉出應重點清理整治情形為，包括打著官方旗號、假冒正規組織名義舉辦的各類「山寨」論壇活動，違規展開評比表彰、藉機斂財，對出席情況不實宣傳、誤導公眾的論壇，或隨意冠上中國、中華、全國、國際、高峰、峰會等字樣，名不符實的論壇活動，以及超出主辦單位職能範圍，主題交叉重複、內容空泛、導向有偏差的「表演式」、「形式主義」論壇活動，和變相公款消費，及其他違法違規行為的。

中共 教育部 國務院

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