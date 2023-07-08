消失12天、對外行程取消… 外媒都在問：秦剛在哪？

外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

中國國務委員兼外長秦剛 自6月25日之後就未公開露面，有外媒昨天在外交部例行記者會提及此事，詢問是否涉及健康因素，但外交部發言人汪文斌沒有給出具體回答。此外，北京 當局取消了歐盟 最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）的訪華行程，波瑞爾原本會和秦剛會面，但突遭取消訪問，且沒有做出解釋，引發外界猜測是否和秦剛有關。

中央社報導，據轉述，有外媒昨天下午在中國外交部例行記者會提問，「據報導，布魯塞爾的官員稱秦剛在公眾視野消失的原因是健康原因。外交部對這個報導有何回應？他是否會出席下周舉行的東盟（東協，ASEAN）外長會？」

外交部發言人汪文斌回答說，「我並沒有聽說你講的這個情況。關於中方出席東亞合作系列外長會的相關情況，中方會適時發布消息」。

據了解，秦剛6月25日在北京分別會見了斯里蘭卡、越南兩國外長以及俄羅斯副外長，之後就消失於公眾視野，至今已近兩周。北京的外媒記者圈對此討論紛紛。

另據彭博社消息，秦剛原定6月下旬與歐盟國家駐華大使舉行的午餐會也被臨時取消。受邀名單上的一名駐華大使透露了這一消息。

此外，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）原訂7至10日訪問北京，預計會見秦剛，討論人權和俄烏戰爭等議題，但行程近日被中國政府取消，汪文斌稍早前回應此事時表示，歡迎波瑞爾「在雙方方便的時候盡早訪華」。