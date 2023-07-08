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情報分析師：腦部神經打擊武器 中領先全球

中國新聞組／北京8日電
新武器打擊領導人大腦神經。此為示意圖，一位女士觀看功能磁共振圖像。 (Getty Images)
新武器打擊領導人大腦神經。此為示意圖，一位女士觀看功能磁共振圖像。 (Getty Images)

三名開源情報分析師的報告稱，中國大陸軍方正在開發高技術武器，旨在干擾大腦功能並影響政府領導人或全部人口。報告並稱解放軍已經在神經打擊武器的開發方面確立了世界領導者的地位。

自由亞洲電台報導，這份名為「清點、瞄準並瓦解中國共產黨的神經打擊計畫」（Enumerating, Targeting and Collapsing the Chinese Communist Party's Neurostrike Program），由新加坡國立大學東亞研究所高級研究員Ryan Clarke；前陸軍微生物學家林曉旭、及前空軍情報官員，現任美國情報界人工智能專家LJ Eads共同撰寫。

根據該報告，神經打擊能力是軍事標準能力的一部分，不應視為僅限於在極端情況下使用的非常規武器。這些武器可能在台灣、南海、東海和中印爭議邊界等地區被使用。

三位作者認為，中國領導層將神經打擊和心理戰視為其針對美國及其印太盟友的不對稱戰爭戰略的核心組成部分。

報告稱：「這項研究的任何突破都將為中國共產黨提供空前的工具，以強制建立一個新的世界秩序，這一直是習近平的終身目標。」

報告還說，中國人民解放軍可以通過這種方式削弱美國的常規軍事優勢，而美國在短期內幾乎沒有對策。

報告還指出，中國的軍事醫學科學院很可能是負責進行腦部戰爭的主要單位。它已被列入美國商務部的黑名單。

解放軍 共產黨 新加坡

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