回應習琉球話題 沖繩知事：願進一步交流

日本沖繩縣知事玉城丹尼（前右）前日到福建福州的琉球墓拜祭。(圖：沖繩縣提供）

日本 沖繩縣知事玉城丹尼近日隨團到訪中國，行前他強調決不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場，成為輿論焦點。玉城已結束5天訪華行程，歸國前他轉往福州訪問，按計畫前往當地琉球墓拜祭。在與福建省委書記周祖翼會見時，玉城回應習近平 講話，稱「有責任進一步持續交流」。

福建日報報導，周祖翼強調，福建與沖繩隔海相望，歷史淵源深厚，交流交往密切，他表示願與沖繩發揮地方優勢，在擴大貿易往來、加強產業合作和特色旅遊、友好交流等領域持續深化務實合作。

福建省委書記周祖翼6日在福州會見玉城丹尼一行，周祖翼說，福建與沖繩隔海相望，歷史淵源深厚，交流交往密切。他還提到，中共總書記習近平在福建工作期間就高度重視並親自推動了福建與沖繩的友好交往。

周祖翼強調，今年是「中日和平友好條約」締結45周年，「我們願與沖繩共同貫徹落實兩國元首達成的共識，進一步發揮地方優勢，賡續友誼，面向未來，在擴大貿易往來、加強產業合作和特色旅遊、友好交流等領域持續深化務實合作，為促進中日友好作出應有的貢獻」。

消息並指，玉城丹尼表示沖繩與福建的友好交往源遠流長，雙方締結友好省縣20多年來，在許多領域的交流合作都取得豐碩成果。希望持續深化民間交往和青年交流，在經濟文化、旅遊觀光等方面加強合作，增進友好互信、實現合作共贏。

另據共同社報導，玉城丹尼在會面後向媒體表示，周祖翼提到了近期習近平談及中國與琉球交流的發言（6月1日視察國家版本館），玉城回應稱「有責任進一步持續交流」。玉城一行還到福州市琉球墓園拜祭並參觀琉球館，前者主要是埋葬明清時期在福州去世的琉球船員和留學生，後者是當初被派赴中國朝貢的琉球人上岸後的據點。

此外，日前隨日本國際貿易促進協會代表團與中國總理李強會面時，玉城丹尼提出，希望恢復受新冠疫情影響停飛的中國與沖繩的直飛航班，他提到直飛航班的停飛導致「到訪沖繩的遊客大幅減少」。玉城還要求簡化赴中簽證手續。李強則表示會讓相關部門進行研究。隨行人士向媒體透露了上述消息。

稍早外界高度關注玉城丹尼訪問中國，主要在於目前北京與東京關係不睦，是否給北京帶來打「琉球牌」的契機。不過目前官方消息中，接待玉城丹尼的中共官員都強調了「中日關係」，且玉城丹尼會後就釣魚台 列嶼的態度強調「沿襲日本政府的方針」，他還表示「包括尖閣（釣魚台）在內的重要外交問題應推進構建國與國的信賴關係」。