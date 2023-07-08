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中開第1槍 禁福島等10地食品 對日水產100％查驗

記者陳政錄、陳宥菘／北京8日電
中國海關將對來自日本的食品嚴格實施100%查驗。圖為來自日本的師傅在進博會現場解體藍鰭金槍魚。（新華社）
中國海關將對來自日本的食品嚴格實施100%查驗。圖為來自日本的師傅在進博會現場解體藍鰭金槍魚。（新華社）

日本將啟動福島核汙水排放，中國馬上開出第一槍反制，海關總署昨公告禁止日本福島等十地食品進口，對來自日本其他地區的食品特別是水產品嚴格審核隨附證明文件，嚴格實施100%查驗。中國常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松昨天在「人民日報」刊文，IAEA報告並非是對日本決定的「推薦」或「背書」，報告不能成為日本強推核汙染水排海的「通行證」。

國際原子能總署4日向日本政府遞交關於福島核電站排放核廢水的調查報告，表示「核廢水」排海計畫符合國際安全標準，引發討論，尤其中國多次抗議，深化兩國關係緊張。

李松表示，原子能總署報告無法得出福島核汙染水排海正當性、合法性的相關結論。福島核汙染水處置存在多種可選方案，排海並非最安全、最優化選項，更未得到國際社會特別是日本鄰國和太平洋島國的普遍認可。

李松說，日方先決定排海，再找機構作安全評估，對評估要求極具選擇性，報告結論缺乏說服力和公信力，更難預估放射性核素長期累積的影響。他強調，中國嚴重關切日本核汙染水排海決定，要求日方以科學、安全、透明方式處置，不得強行推進排海方案。

中共黨媒「環球時報」昨天也刊文，稱「獨家揭露」IAEA報告埋了「雷」。報導引述熟悉日本排海計畫內部人士和業內專家說，東電先前數據顯示，經處理後的核汙染水仍有約70%不達標，其中有18%甚至超標10倍至2萬倍。

環時更指控，IAEA任職的日籍人士較多，日方還會掏腰包選送一些專家或顧問進入服務，擴大影響力和話語權。

針對日本排核汙染水一事，中國海關總進出口食品安全局負責人昨以答問表示，禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對日本其他地區食品特別是水產品嚴格審核隨附證明文件，實施百分之百查驗，將保持高度警惕，視事態發展及時採取一切必要措施。

中國外交部發言人汪文斌表示，無論日方怎麼洗白，也不可能在國際社會面前蒙混過關。對於日方稱，排放氚的濃度標準嚴於中韓等國，汪文斌說，日方拿核電站正常運行的排水說事，這是打著科學的幌子誤導國際社會。

日本 中共

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