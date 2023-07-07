布林肯、葉倫接連訪北京 中學者解讀：效用可疑的對話

中國資深國關學者時殷弘認為，中美沒有哪一方給予或準備給予對方「重大和經久」的讓步。（美聯社）

近期美國跟中國高層往來互動增加，美國國務卿、財政部長相繼訪問北京 ，為雙方此前在「氣球事件」後中斷的高層訪問重新鋪墊，但是中國資深國關學者時殷弘認為，美中關係仍是呈現愈益加劇的競鬥、以及效用可疑的對話。2022年拜習會 迄今，沒有哪一方給予或準備給予對方「重大和經久」的讓步。

時殷弘曾長年擔任中國人民大學國際關係學院教授，也曾經被聘為中國國務院參事，是中國國際關係領域的重量級學者之一。他近日在北京接受本報記者訪問時指出，去年拜習會後，美中都希望通過較多和較高層次的對話，防止雙方的競鬥和對抗更厲害，而且雙方都高度重視防止彼此的軍事衝突。然而同時，沒有哪一方給予或準備給予對方「重大和經久」的讓步，每一方正在繼續做自己認為至關緊要的事情，甚至已有種種升級，尤其就台灣、東海和半導體高技術領域。

對於布林肯 （Antony Blinken）6月18日到19日訪問中國，時殷弘直言，此行之於在任何重大要點上中美競鬥的「顯著和經久緩解」而言，「未產生任何成果，或許僅有強化了雙方防止中美軍事衝突的意願除外」。特別是此次訪問期間發生的一切都未超出預期，即保持高層外交溝通，但高層軍事溝通的恢復仍未實現；管控競鬥作為原則得到肯定或重申，「但僅在原則上」。

而對於葉倫（Janet Yellen）等美方經貿官員訪陸並展開對話，時殷弘則表示，雖然雙方同意重啟某些貿易討論，但至今沒有任何跡象顯示它會導致4年多的高關稅戰降級。

就台灣議題，他指出，布林肯未像尋常那樣重複愈益空洞的「一個中國政策」，儘管他最終在北京說美國「不支持台獨」，「這勉強也許表明雙邊關係未來的巨大障礙」，同時北京對台軍事態勢也未有改變：6月24日19架軍機和5艘軍艦出現於台島附近，其中8架軍機越過台海中線，飛近台灣24海里毗鄰區；7月3至4日，24架軍機和4艘軍艦在台海周圍活動，其中9架軍機飛越中線。

就美中軍事高層溝通來說，他強調，自2022年4月下旬以來，美國對北京的頭號優先政策是確保絕對防止和避免兩軍的軍事衝突，然而北京一直抵制此絕對保證，擔憂這將使美國繼續升級對台全面支持，導致後者更加謀求台獨。據當前美國政府的話語，北京「大概永不會同意恢復和加強兩國間的高層軍事溝通」。北京同樣將防止和避免中美軍事衝突置於優先，但更依靠雙方前沿部隊的相關經驗和華盛頓的「膽怯」。

除了在台灣議題上美中對抗有升級作為外，高科技議題也是如此，包含美日荷對出口中國半導體設備施以新的管制、美國司法部成立「破壞性技術打擊組」（Disruptive Technology Strike Force），還有中國宣布禁用美光晶片、以及出口管制鎵、鍺兩種金屬等。

整體來看，時殷弘認為，10年來的中美交往史，已反覆顯示溝通本身那麼經常、又那麼少有意義。時殷弘重申，沒有任何實質上的事情提示中美關係不會進一步走低，即使有未來的高層交流。