美召集84國就芬太尼問題施壓中國 中國學者：內病外治

美組全球聯盟向中國施壓芬太尼問題。 (路透)

中國環球時報引述路透報導，美7日國召集了至少84個國家舉行主題為「限制合成毒品 流動」的線上會議。在會議召開前夕，美國負責國際禁毒和執法事務局的助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）在記者會上，又把美國毒品氾濫的責任引向中國，並以84國名義「組團」向中國施壓。

而接受環球時報採訪的中國社科院美國所研究員呂祥認為，美國在毒品氾濫問題是「內病外治」，不從自身找原因，只會讓問題更嚴重。

路透稱，會議的目標之一是建立一個打擊合成毒品的「全球聯盟」。報導稱，這是拜登政府遏制高成癮性芬太尼氾濫的努力，這種強效止痛藥助長了美國阿片類藥物濫用的危機。

根據美國國務院 網站消息，羅賓遜6日在記者會上稱，在切斷非法合成藥物的供應鏈 上，「中國需要做得更多」。他還表示，成立這個聯盟的原因之一就是讓更多的國家共同參與切斷合成毒品供應鏈的工作，這些國家的部分責任是與中國接觸。因為這不僅是美國和中國的問題，而是一個全球性的問題，需要全球共同應對。他認為，讓這些國家與中國接觸最終會取得成果。

羅賓遜還表示，「我們已邀請中國，但未看到任何跡象表明他們會參加。」他還說，針對這個議題，儘管北京近幾個月「尚未接洽」美國官員，但華盛頓將積極尋求中國的協助。

報導稱，長久以來，美國政府將其國內芬太尼類物質氾濫歸咎於中國，並屢次潑髒水。5月30日，美國財政部以銷售壓片機、模具等設備涉芬太尼為由，宣布制裁7個中國實體和6名個人。6月23日，美國司法部又以「涉嫌生產銷售涉芬太尼化學前體」為理由，起訴多家中國企業和數名中國公民。

公開信息顯示，美國人口僅占全球5%，卻消費了世界80%的阿片類物質，且迄今尚未永久整類列管芬太尼。中國則是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。2019年5月，中國正式整類列管芬太尼物質，管制品種遠超出聯合國公約範圍，有效防止列管化學品通過國際貿易途徑流入製毒渠道，而根據美國海關邊境保護局等禁毒執法部門通報，自2019年中國政府正式整類列管芬太尼類物質後，美方再未查獲來自中國的芬太尼類物質。

呂祥在接受環球時報採訪時表示，中國對毒品和精神類藥品的管制是全球最嚴格的國家之一，建立了一整套成熟完善的法律體系。相比之下，美國在這方面的管理非常渙散。現在美國由國務院牽頭而非藥物管理部門來成立針對芬太尼問題的國際聯盟，這是試圖把美國國內問題的混亂包裝成一個國際問題，藉此來逃避國內責任。