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帶懷柔政策來？ BBC：壞警察布林肯之後 好警察葉倫出場

中國新聞組／北京7日電
美國財政部部長葉倫6日下午乘機抵達北京。（路透）
美國財政部部長葉倫6日下午乘機抵達北京。（路透）

儘管美國近年對中國採取一連串的所謂貿易制裁和晶片限制等措施，但有分析指出，從美國國務卿布林肯、財政部長葉倫先後訪華來看，華府似無意將兩國經濟脫鉤。而在布林肯為訪華行定調「美中仍存在重大問題」，成為「壞警察布林肯」之後，現在輪到葉倫這位「好警察」出場，預期將採取懷柔政策，嘗試與北京解決分歧。

英國廣播公司（BBC）分析指出，才不過幾個星期前，美國國務卿布林肯訪問北京，會晤中國國家主席習近平和外長秦剛，並表示期盼兩國往後能更好地溝通，更好地接觸。然而，一天之後，美國總統拜登形容習近平是「獨裁者」，引來北京抗議。拜登的言論被分析人士廣泛認為是幫倒忙。

還有另一跡象說明中美國爭端目前難以解決，就是中國本周宣布從下月開始收緊對兩種電腦晶片關鍵原材料鎵和鍺的出口管制，此舉是對華府過去一年打擊中國獲取某些高端電腦晶片的回應。

商界論壇機構IMA Asia的普里揚卡·基肖爾說，美中兩國在面對著一系列複雜議題。「官方言論與高級外交官來訪，說明兩國建立有效政治關係的意願，但他們的行動卻反映著相反的狀況，以牙還牙的政策占了上風。」

雖然一些知名人物促請美國徹底斷絕對華經濟聯繫，但葉倫預期將採取懷柔政策。預計她將向北京的對口官員表示，華府無意將兩國經濟脫鉤。

國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家肯·羅格夫說：「我會形容這有點像是好警察、壞警察理論，而布林肯是壞警察。」「現在輪到葉倫這位好警察出場，試著說，你看，我們有好多共通點，看我們能一起做些什麼吧。」但他認為，葉倫還是有可能就多項議題向中國施壓，包括知識產權法律和市場准入。

紐約時報評論指出，葉倫面臨的挑戰是讓中方官員相信，美國以國家安全名義阻止中國獲得半導體等敏感技術的一系列措施並不是為了損害中國經濟。國際貨幣基金組織中國部前負責人埃斯瓦爾·普拉薩德表示。「財長葉倫和中國人都希望回到這樣的狀態，即至少將部分經濟關係視為正和遊戲，而不是零和遊戲。」 

葉倫 警察 布林肯

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