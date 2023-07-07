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俄兩護衛艦抵滬交流 將啟聯合演習

記者陳政錄／綜合報導
俄羅斯海軍艦艇抵達上海訪問。（取材自央視軍事）
俄羅斯海軍艦艇抵達上海訪問。（取材自央視軍事）

中俄持續加強軍事合作。繼日前俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）訪華，在北京會見中國國防部長李尚福後，由俄羅斯海軍太平洋艦隊「響亮」號和「完美」號護衛艦組成的艦艇編隊5日到訪上海，開始進行為期7天的訪問。訪滬結束後，兩軍還將舉行聯合演習。

據央視軍事，俄羅斯海軍「響亮」號護衛艦，「完美」號護衛艦，長104.5公尺，寬13公尺，吃水7.95公尺，滿載排水量2250噸。此次訪問是兩艘護衛艦首次訪問上海，也是俄羅斯海軍艦艇編隊第7次訪問上海。

報導稱，訪問期間，中俄兩國海軍官兵將展開相互參觀艦艇、專業技術交流、籃球友誼賽等活動。訪問結束後，俄艦艇編隊將與中國海軍艦艇進行以編隊運動、通信、海上搜救等為主要內容的聯合演練。

在此之前，李尚福3日在北京會見來訪的葉夫梅諾夫。據中方發布內容，李尚福表示，中俄海軍交往密切、互動頻繁，希望雙方加強各層級溝通，常態組織聯演聯巡聯賽，拓展專業領域務實合作，為維護地區乃至世界和平穩定作出積極貢獻。

環球時報解讀稱，俄海軍總司令訪華透露一個重要信息，「中俄海軍今年將有大動作」。分享還稱，中俄兩國海軍今年有很大機率會舉行第三次聯合巡航。

德國之聲引述美聯社報導稱，俄羅斯與中國之間的軍事合作顯示了兩國間的非正式聯盟。兩國的外交政策以及在聯合國的立場都協調一致。北京方面在聯合國一直為俄羅斯提供外交掩護。

雖然北京方面聲稱在烏克蘭戰爭中保持中立，但中國一直堅定地站在俄羅斯一邊，同時指責美國和北約挑釁莫斯科，通過向烏克蘭輸送武器延長流血戰爭。儘管如此，中國一再表示，不會向衝突的任何一方提供武器並密切關注軍民兩用的物資出口。

俄羅斯 北京 烏克蘭

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