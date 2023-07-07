美中擁共同利益 中媒：葉倫來「先做生意，再談恩怨」

美國財政部長葉倫（右）訪問中國，6日專機降落在北京時，中國財政部國際經濟關係司司長楊英明（右二）到場接機，兩人握手時長近20秒。（取材自玉淵譚天微博）

美國財政部長葉倫 抵北京 訪問，全球關注。中國官媒分析指出，中斷已久的中美經濟高官再度坐上談判桌，什麼都能談，但兩國在經貿領域達成共識的機率更大，因為兩國有著更多的共同利益，亦即「先做生意，再談恩怨」。也有一說指葉倫此行是為向中國推銷美國國債 ，但專家稱，以中國目前所處經濟情況來看，大幅度增持美債的現實政策空間不存在。

中國新聞社旗下「國是直通車」資訊號分析指出，葉倫7月6日至9日訪華，這是她第一次以財長身分訪華，雙方中斷的財經高層交流終於恢復。在中美談判桌上，從雙邊到全球，關稅、投資、半導體、全球債務、應對氣候變化、烏克蘭危機，談判桌上的議題包羅萬象。「兩國關係穩下來」才是全世界的福音。

但，中美關係正處在建交以來的最低谷。北京的學者分析，兩國在經貿領域達成共識的機率更大，因為生意場上，兩國有著更多的共同利益，也就是「先做生意，再談恩怨」。 比如，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲說，美國債務上限法案已獲通過，但接下來如果海外買家反應冷淡，對美國而言仍是個大麻煩。

香港01報導指出，中國互聯網上聲量較大一派觀點認為美國財長此行最重要目的是希望中國繼續持有美國國債，乃至買入新發行的美債；有網民戲稱，葉倫的內心戲是：「美債滯銷，幫幫我們！」有輿論認為，此前美國國務卿布林肯訪華，就有分析認為美國國債風險是促使其訪華的原因之一，葉倫緊接著布林肯到訪，更堅定了美國在國債問題上有求於中國的論點。

不過，報導引述中美關係學者表示，面對人民幣兌美元匯率下降、離岸人民幣交易弱化、進出口壓力上升等難題，中國大幅度增持美債的現實政策空間不存在。

「國是直通車」分析並指出，對美國來說，中國市場不是「可選項」，而是「必選項」。龐大的貿易背後，雙邊經貿仍然蘊藏潛力。高凌雲說，兩國不僅要磋商、交流，更關鍵的是要言而有信，不能說一套做一套。在北京的時候，說得好好的，一旦回到華盛頓甚至半路上，就換了另外一套說辭，至於實實在在的行動更是沒了蹤影，甚至還會出現倒退。