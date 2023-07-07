國家安全不確定性增大 習視察東部戰區 促提高打贏能力

圖為早前東部戰區釋出發射東風飛彈影片。（取材自央視軍事）

中共總書記習近平 6日視察解放軍 東部戰區機關，他對東部戰區成立以來「為維護國家領土主權和海洋權益、維護祖國統一作出的重要貢獻」給予充分肯定。他並要求東部戰區要大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力。

據央視消息，6日下午3時15分許習近平到東部戰區機關視察，他要求貫徹新時代軍事戰略方針，「錨定建軍100年奮鬥目標，努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面」。

習近平強調，當前世界進入新的動盪變革期，「我國安全形勢不穩定性不確定性增大」。要求增強憂患意識，全力以赴履行好戰區主戰職能、深化戰爭和作戰籌畫，建強戰區聯合作戰指揮體系，大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力。

他還指示，要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，「提高戰區黨委領導備戰打仗能力，把黨和人民賦予的各項任務完成好」。

明報提到，中央軍委副主席張又俠陪同習視察，同場還有東部戰區司令林向陽、中央軍委辦公廳主任鍾紹軍等將領。

解放軍東部戰區成立於2016年，在中國五大戰區中實力排名第一，擁有軍方大部分海陸空打擊能力。公開資料顯示，東部戰區的戰略方向是太平洋及台灣，多次執行台島周邊演習等軍事行動。至於「維護祖國統一」貢獻，是指成立7年東部戰區多次對台演習、巡航等行動。

法廣網指出，習近平的視察正值北京 和華盛頓開展外交的重要時刻，目前，美國財長葉倫正在北京訪問。台灣問題是北京和華盛頓之間最敏感的爭端，在過去的一年裡，每當美台雙方的高級官員舉行正式會議後，中國軍方都在台海地區發起大規模軍演。